La incursión de jóvenes en organizaciones criminales es uno de los problemas que las autoridades de La Libertad buscan solucionar. Durante la V sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) se acordó respaldar la iniciativa que busca devolver el servicio militar obligatorio en el país. Esta medida fue suspendida en 1999, que se instauró el sistema de carácter voluntario.

A FAVOR

La sesión fue presidida por la gobernadora Joana Cabrera y contó con la participación de representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas, el diputado Demetrio Valqui Calderón, entre otras autoridades.

“A cerca del servicio militar obligatorio, nuestro apreciado amigo que ya se ha unido al equipo, el diputado por La Libertad (Demetrio Valqui) está manifestando que va a dar todo el apoyo, pero también en el acta hay que consignar que nosotros estamos de acuerdo en cuanto a lo que mencionó también el general, el servicio militar obligatorio se fomentaría más cuando el pago sea un sueldo mínimo”, dijo Joana Cabrera.

La propuesta de la región es que se le pague S/ 1,230 a quienes se integren a las Fuerzas Armadas. Esto ayudaría a que más personas se enlisten.

Durante la sesión, el nuevo jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles Puente, también detalló los índices de criminalidad que tiene la región. Hasta el 15 de octubre se han registrado 172 asesinatos y 1,540 extorsiones en este departamento.

EQUIPOS

La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, informó que un plazo de 15 días cederá 30 computadoras e impresoras a la Central de Análisis Criminalística de la Policía Nacional del Perú.

Añadió que este apoyo se suma a las inversiones por S/ 100 millones en logística en favor de la entidad policial, y un adicional de S/ 15 millones que se hará en estos últimos meses del año.

“Sabemos de sus necesidades y por eso ratificamos nuestro compromiso de seguir aportando en seguridad ciudadana con todo lo que esté a nuestro alcance”, mencionó Joana Cabrera al jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles.

Asimismo, saludó la conformación del Comando Unificado que por disposición de la presidenta Keiko Fujimori ya está logrando resultados en cuanto a detenciones y desarticulación de bandas criminales.

“Solo esperamos que estos resultados se mantengan. Nos ofreció más personal policial y militar; nuestro apoyo será designar un lugar donde ellos puedan permanecer. Tendré una reunión pronto con Keiko para definir estos puntos”, sentenció.

PREVENCIÓN

Joana Cabrera, asimismo, resaltó el programa piloto “Decido mi Futuro”, que lanzó la Gerencia Regional de Educación en 10 colegios en donde existe mayor incidencia delictiva. En estos lugares se está focalizando trabajos de prevención para evitar casos de violencia. Acá se interviene a estudiantes, directores, maestros y padres de familia.

“Estamos trabajando con los escolares de forma integral, tanto en los entornos de la casa, colegio y la sociedad, brindando charlas y la orientación adecuada para evitar que se contaminen de malas prácticas”, dijo el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez.

El funcionario agregó que para esta iniciativa se tiene como aliados al Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, Sucamec, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario, entre otros.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad