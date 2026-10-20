En el marco de la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en el penal El Milagro, en Trujillo, la Región Policial La Libertad ejecuta acciones de patrullaje preventivo en los exteriores de la cárcel.

MOVIMIENTOS

Agentes de la comisaría El Milagro, en conjunto con las Fuerzas Armadas, recorrieron todo el perímetro del establecimiento penitenciario que se sitúa en el distrito de Huanchaco.

Estas acciones tienen como finalidad reforzar la seguridad en la zona, prevenir posibles actividades ilícitas -como el ingreso o lanzamiento de sustancias prohibidas y otros objetos al recinto penitenciario-, así como evitar hechos que puedan comprometer el orden y la seguridad ciudadana.

“La Policía Nacional de todos los peruanos y las Fuerzas Armadas mantienen su presencia estratégica y despliegan esfuerzos conjuntos para fortalecer el control y la prevención del delito”, informó la Región Policial La Libertad.

CONTROL

Asimismo, se han instalado servicios policiales a las afueras del penal con el apoyo del Ejército del Perú.

Además, la Policía detalló que se tiene previsto realizar operativos de forma continua con el objetivo de mantener el orden y evitar que se planifiquen ilícitos desde el interior del centro penitenciario.

Cabe mencionar que el último viernes, el general Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad, lideró una requisa al interior del reclusorio en coordinación con el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Durante la redada se incautó pasta básica de cocaína (PBC), objetos punzocortantes y una antena artesanal.

“El control dentro de los centros de reclusión es riguroso, continuo y sin excepciones. No permitiremos que desde ahí se organice ni se dirija actividad delictiva alguna”, indicó en su momento la autoridad policial.

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