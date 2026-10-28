La senadora de Renovación Popular Milagros Jáuregui pidió al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, gestionar el retiro de las esculturas del huaco de la fertilidad instalados en el sector Santa Rosa, en Moche, y trasladarlos a recintos cerrados porque su exhibición podría afectar la salud mental de menores de edad.

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Exposición

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado, la legisladora afirmó que los niños experimentarían incomodidad y confusión cuando ven a los denominados huacos eróticos.

“¿Qué ocurre cuando los niños ven estas imágenes? Hay factores neurológicamente y psicológicamente que se afectan. ¿Por qué? Porque ven dimensiones del cuerpo totalmente diferentes a como ellos se ven. Causa confusión. Estas imágenes están puestas como arte, como cultura, pero sin embargo están yendo en contra de los derechos del niño. También causan curiosidad y empiezan a despertar a una sexualidad que no es sana, producto que ellos no están capacitados neurológicamente de ser expuestos a este tipo de imágenes”, aseguró.

Milagros Jáuregui reconoció que las esculturas que se exhiben en la vía pública son parte de la cultura Mochica. Sin embargo, le pidió al ministro Beingolea que sean “expuestas en un lugar cerrado y no en un lugar familiar”.

“Cierto, es parte de nuestra cultura y la debemos de tener en museos en donde los chicos de secundaria, con ayuda de quienes puedan mostrar nuestra cultura, con ayuda de los profesores, pueden visitar y observar parte de nuestra cultura, que es el tesoro nacional. En eso yo sí estoy de acuerdo”, acotó.

Instalación

Estas imágenes, que representan a la cultura Mochica, fueron instaladas entre diciembre de 2021 y enero de 2022 por la gestión del alcalde Arturo Fernández Bazán. En su momento, la exautoridad negó que los huacos sean obscenos y aseguró que, por el contrario, incentivaba la llegada de turistas nacionales e internacionales al distrito mochero.

“En nuestra cultura Mochica, este tipo de huacos no representaba la eroticidad, sino la deidad a dios. Además, la sexualidad debe verse como algo normal y natural”, señaló en su momento Fernández.