En marzo de 2023, con el paso del ciclón Yaku, Trujillo sufrió la restricción del agua, ya que las intensas lluvias y los huaicos dañaron el Canal Madre del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). Ahora con el pronóstico de precipitaciones de magnitud asociadas al fenómeno El Niño, se advierte de que esa amarga experiencia podría repetirse, sobre todo porque presuntamente no se estarían tomando las previsiones necesarias.

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Ricardo Delgado Arana, miembro del Directorio de Sedalib, manifestó en una entrevista a Sol TV que está “preocupado”, debido a que durante los últimos meses la empresa solo le habría hecho mantenimiento a uno de los 57 pozos tubulares de agua con los que se cuenta. Esto, a pesar de las recomendaciones que hizo la Contraloría General de la República en marzo de este año.

Lo que le alertó este funcionario es que esta situación podría comprometer el abastecimiento de agua en Trujillo si otras fuentes de suministro se ven afectadas por el embate de la naturaleza (lluvias y huaicos).

Advierte

En efecto, mediante el Informe de Visita de Control N°0024-2026-OCI/0608-SVC, la Contraloría señaló que era urgente que el PECh ejecute medidas preventivas en el Canal Madre y en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ante el inminente riesgo de precipitaciones pluviales.

En esa línea, Delgado señaló que el PECh podría necesitar trabajos de mantenimiento en sus plantas debido a la llegada de agua con lodo, lo que afectaría temporalmente el suministro de agua hacia la ciudad.

También está el Informe de Visita de Control N° 004-2026-OCI/0264-SVC, emitido el 11 de marzo de 2026.

En ese documento se advirtió vulnerabilidades en pozos tubulares y estaciones de bombeo de aguas residuales.

Se precisó que en el pozo de agua denominado “La Esperanza N° 6 no cumplía las condiciones sanitarias requeridas debido a que no se realizaba el procedimiento de cloración.

Se resaltó la importancia de garantizar el funcionamiento de los pozos de agua y las cámaras de bombeo.

Ante esta situación, Fernando Alfaro, gerente de Operaciones de Sedalib, dijo que hay que diferenciar entre mantenimiento preventivo y correctivo. Lo primero se hace semanalmente y si en ese trabajo se identifican fallas en un pozo, se programa y se aplica lo segundo (correctivo).

En esa línea, aseguró que los 57 pozos están en funcionamiento. Comentó que se han techado para evitar que el agua de la lluvia ingrese. También se han levantado muros para bloquear el lodo de los huaicos. “Además, hay cuatro generados eléctricos instalados y otros 13 en proceso de compra”, agregó.

“Nosotros tenemos un plan de contingencia y ya se ha articulado con Defensa Civil y el Ministerio de Vivienda, para poder distribuirnos los puntos críticos detectados en Trujillo. Hay 23 cisternas y vamos alquilar otras 24 para abastecer agua cuando se requiera”, acotó.

Frank Sánchez, presidente del directorio de Sedalib, dijo que es “falso” lo declarado por Ricardo Delgado y se tomarán medidas legales contra el director, pues está presuntamente emitiendo declaraciones que no son verdaderas y “atemoriza a la población”.