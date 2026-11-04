El fenómeno de El Niño continúa elevando la temperatura del mar frente a la costa de La Libertad. Durante octubre, las estaciones de monitoreo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) registraron anomalías superiores a los 9 grados Celsius respecto de sus valores normales, consideradas extraordinarias por especialistas en meteorología.

El registro más elevado se presentó el 26 de octubre en la estación de Chicama, ubicada en la provincia de Ascope, donde la temperatura superficial del mar alcanzó una anomalía de 9,4 °C por encima de lo habitual.

Un día después, el 27 de octubre, la estación de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, reportó una anomalía de 9,2 °C. Ambos valores figuran entre los más altos registrados durante el año frente al litoral liberteño.

Chicama y Huanchaco registraron calentamiento extraordinario del mar

Los reportes oceanográficos muestran que, durante varios días de octubre, el calentamiento del mar frente a La Libertad superó los valores observados en Paita, región Piura, donde habitualmente se registran temperaturas superficiales más elevadas por su ubicación geográfica.

Martín Callahua, especialista de la Oficina de Enlace del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), calificó los valores observados en Chicama y Huanchaco como extraordinarios y de carácter récord.

El meteorólogo explicó que las mediciones se realizan diariamente y pueden presentar variaciones importantes. Después de los picos reportados, las anomalías se han situado alrededor de 6 a 7 grados por encima de lo normal, niveles que también reflejan un calentamiento considerable del mar.

¿El calentamiento del mar provocará lluvias intensas en Trujillo?

El incremento de la temperatura superficial del océano puede favorecer la formación de nubosidad y precipitaciones. Sin embargo, Callahua indicó que las condiciones atmosféricas actuales reducen la posibilidad de lluvias intensas inmediatas en Trujillo y otras ciudades costeras de La Libertad.

Según el especialista, los vientos que soplan desde el sur mantienen una intensidad que dificulta el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del norte.

Esta situación podría modificarse conforme avance la primavera y se acerque el verano, cuando los vientos del sur podrían debilitarse y permitir una mayor influencia de las masas de aire cálido.

La evaluación corresponde a las condiciones locales descritas por el especialista y no descarta cambios posteriores en el comportamiento de las precipitaciones.

Gran Chimú, Otuzco y otras provincias podrían registrar lluvias de trasvase

El representante del Senamhi tampoco descartó la ocurrencia de lluvias ligeras de trasvase, relacionadas con el inicio de la temporada de precipitaciones en las zonas andinas de La Libertad.

Entre las provincias donde podrían desarrollarse estas condiciones mencionó Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco, especialmente en sus sectores occidentales.

Asimismo, las precipitaciones que se registren en la zona occidental de Cajamarca podrían favorecer episodios de lluvia en áreas costeras de La Libertad, entre ellas Chepén y Pacasmayo.

Las lluvias de trasvase se producen cuando la humedad y nubosidad asociadas a precipitaciones en zonas andinas se desplazan hacia sectores situados al oeste de la cordillera.

Enfen prevé que El Niño costero continúe hasta 2027

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene vigente el estado de alerta por El Niño costero, debido a la persistencia del calentamiento anómalo del océano Pacífico.

En su Comunicado Oficial N.º 19-2026, del 30 de octubre, el organismo informó que el calentamiento frente a la costa peruana alcanzó su mayor intensidad desde el inicio del evento.

Según el escenario actualizado, es más probable que El Niño costero mantenga una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y luego disminuya gradualmente hasta alcanzar condiciones neutras hacia junio de ese año.

Pronostican lluvias superiores a lo normal entre noviembre y enero

El Enfen también advirtió que las precipitaciones previstas entre noviembre de 2026 y enero de 2027 podrían superar sus valores habituales en la costa norte, costa central y sectores occidentales de la sierra.

El pronóstico contempla la posibilidad de episodios de intensidad moderada a fuerte, aunque su distribución dependerá de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Este escenario regional debe distinguirse de la evaluación meteorológica inmediata para Trujillo. Una anomalía elevada de temperatura del mar no determina, por sí sola, cuándo ocurrirá una lluvia intensa en una ciudad específica.

Ante la evolución de El Niño, los especialistas recomiendan seguir los avisos oficiales del Senamhi y Enfen, especialmente durante los meses previos al verano de 2027.