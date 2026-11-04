Durante el velatorio del S3 PNP José Antonio Castillo Rodríguez, quien falleció tras un enfrentamiento armado en la provincia de Pataz, el general PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad, reconoció su sacrificio y entrega en el ejercicio de sus funciones al servicio de la patria.

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El alto mando policial expresó sus más sentidas condolencias y brindó palabras de aliento a los familiares del valeroso efectivo policial, reafirmando el respaldo y acompañamiento de la institución en estos difíciles momentos.

“El suboficial de tercera José Castillo Rodríguez ha perdido la vida heroicamente en cumplimiento del deber, ofrendando su vida por aquellos nobles ideales que tomó la decisión de abrigar”, indicó Ángeles Puente.

El grave suceso donde perdió la vida el joven policía ocurrió la madrugada del último martes durante un ataque armado que habría sido perpetrado por una organización criminal autodenominada “Los Malditos de JP”.

El agente del orden recibió un balazo en la cabeza mientras realizaba un patrullaje por el sector La Porfiria, en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz.

Miembros de una mafia vinculada a la minería ilegal, que aparentemente intentaban apoderarse de la bocamina “Camilo”, dispararon de forma sorpresiva desde la parte alta de un cerro de la zona contra el contingente policial.