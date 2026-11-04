La ola de extorsiones con el uso de dinamita es imparable en la provincia de Trujillo y el distrito de Florencia de Mora es uno de los más golpeados de los últimos tiempos.

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La noche del último martes, delincuentes llegaron hasta los exteriores de la farmacia Polo, situada en la cuadra 16 de la calle 20 de Junio, en el municipio florenciano, y detonaron un artefacto explosivo en el portón del establecimiento.

DE TERROR

El estruendo no solo causó destrozos en los vidrios de las ventanas del inmueble, sino que también desató el miedo y angustia entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para ver qué había sucedido.

Agentes de la comisaría del sector llegaron al lugar para constatar lo ocurrido. Al verificar que se trataba de un atentado con dinamita se solicitó la presencia de los miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para que recojan evidencias que permitan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado.

Según información de la propia Policía Nacional, este es el tercer ataque con explosivos perpetrado en la misma calle en menos de una semana.

Esta situación incrementa cada día la preocupación de los vecinos y comerciantes de la zona.

ZOZOBRA

En efecto, el pasado 29 octubre, a las 10 de la noche, criminales detonaron un cartucho de dinamita en el balcón de una casa de cuatro pisos situada en la cuadra 12 de la calle 20 de Junio. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, pero sí daños materiales.

Dos días después (31 de octubre), presuntos miembros de otra banda delictiva detonaron un artefacto explosivo en la vivienda de una comerciante de pollos ubicada en la cuadra 11 de la calle 20 de Junio.

Los hampones le exigen el pago de S/ 100,000 a la emprendedora, pues de lo contrario atentarán contra su integridad física y la de sus familiares.