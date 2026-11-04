Vecinos de la urbanización Las Quintanas, Trujillo, exigen que las autoridades competentes ejecuten operativos en sus calles en horas de la tarde y noche, pues mujeres, la mayoría extrajeras, ejercen la prostitución clandestina a vista y paciencia de todos.

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Dijeron que en más de una ocasión se comunicaron con serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), cuyos agentes llegan y obligan a las mujeres a retirarse, pero ni bien la autoridad edil se traslada a otro sector, las féminas regresan.

Con el fin de cautelar la salud, la moral y las buenas costumbres, la MPT aprobó hace varios años la Ordenanza Municipal N° 011-1999, que prohíbe la prostitución clandestina en la vía pública.

Y, precisamente, es bajo esta norma que los vecinos instan a la autoridad a ejercer operativos en sus calles y erradicar este problema.