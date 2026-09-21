Conversar, cantar, bailar y contar cuentos forman parte de las funciones de Auni, un robot interactivo implementado en la Clínica Delgado Auna, en Lima, para acompañar principalmente a niños con cáncer durante periodos prolongados de hospitalización.

El dispositivo utiliza inteligencia artificial y una base de conocimiento desarrollada por profesionales de salud de Auna. Su función es acompañar a los pacientes pediátricos durante su estadía y ofrecer explicaciones en un lenguaje adaptado a su edad sobre determinados procedimientos y conceptos relacionados con su atención.

¿Qué puede hacer Auni?

Auni puede mantener conversaciones con los niños, cantar, bailar, narrar cuentos y responder algunas preguntas relacionadas con su proceso de hospitalización.

Según Auna, el robot también fue preparado para traducir determinados tecnicismos médicos a expresiones más sencillas y comprensibles para los pacientes pediátricos.

Si el niño manifiesta miedo o ansiedad, el dispositivo puede responder mediante mensajes de acompañamiento previamente adaptados al contexto infantil.

La compañía señala además que Auni puede permanecer junto a los pacientes antes de procedimientos quirúrgicos como parte de las acciones destinadas a hacer más llevadera la experiencia hospitalaria.

Pacientes oncológicos pediátricos son prioridad en la primera etapa

La implementación inicial está enfocada principalmente en pacientes oncológicos pediátricos, quienes pueden requerir hospitalizaciones prolongadas debido a sus tratamientos.

“Creemos que la tecnología alcanza su verdadero propósito cuando pone a las personas en el centro. Auni es nuestra forma de devolverles la sonrisa a los niños durante un proceso de hospitalización y de acompañar a sus familias”, señaló Vicente Checa, gerente general de Auna Perú, según información difundida por la compañía.

Checa precisó que esta primera etapa se desarrolla en Clínica Delgado Auna.

La empresa no ha informado públicamente, hasta el momento, cuántos pacientes utilizarán el robot ni si existen planes definidos para extender su uso a otros establecimientos.

El robot fue entrenado por profesionales de salud

Antes de iniciar su funcionamiento, Auna conformó un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de enfermería, medicina y otras áreas para desarrollar la base de conocimiento utilizada por el robot.

De acuerdo con la compañía, el proceso incluyó el entrenamiento de su sistema de inteligencia artificial con información destinada a generar respuestas comprensibles para los niños.

Esto busca evitar que los pacientes reciban explicaciones excesivamente técnicas cuando consultan sobre situaciones relacionadas con su hospitalización.

“Auni está pensado como una herramienta para mejorar la experiencia de nuestros pacientes, principalmente oncológicos pediátricos”, explicó Checa.

Tecnología para acompañar, no reemplazar al personal médico

El uso de inteligencia artificial dentro de hospitales abre posibilidades para tareas de orientación, entretenimiento y acompañamiento, pero no reemplaza la evaluación ni las indicaciones de médicos, enfermeras u otros profesionales de salud.

En el caso de Auni, la información difundida por la compañía lo presenta como una herramienta complementaria para la experiencia del paciente y no como un sistema destinado a diagnosticar enfermedades o decidir tratamientos.

Auna viene incorporando además otras tecnologías en sus servicios de salud y ha señalado públicamente que utiliza automatización e inteligencia artificial como parte de su estrategia de transformación tecnológica.

¿Puede un robot ayudar a disminuir la ansiedad?

La compañía sostiene que uno de los objetivos de Auni es acompañar a los niños en momentos de temor o ansiedad y antes de determinados procedimientos.

Sin embargo, no se han difundido estudios clínicos específicos que permitan medir, hasta ahora, cuánto reduce Auni la ansiedad de los pacientes ni comparar sus resultados con otras intervenciones de acompañamiento pediátrico.

Por ello, su posible efecto sobre la ansiedad debe entenderse como uno de los objetivos declarados de la iniciativa y no como un resultado clínico comprobado del robot.

El apoyo emocional de los profesionales de salud, la familia y los equipos especializados continúa siendo parte fundamental de la atención de los pacientes pediátricos hospitalizados.

Inteligencia artificial aplicada a la experiencia hospitalaria

La incorporación de Auni forma parte de una tendencia más amplia de uso de tecnología en establecimientos de salud.

Además de aplicaciones clínicas, los sistemas de inteligencia artificial y automatización también están siendo utilizados para mejorar procesos administrativos, comunicación, orientación a pacientes y gestión de servicios.

Auna ha señalado durante 2026 que busca incorporar estas tecnologías dentro de un modelo de atención centrado en el paciente.

En el caso de Auni, la apuesta está puesta en utilizar la interacción conversacional y lúdica para hacer más comprensible y llevadera la experiencia hospitalaria de los niños.