Tras verse involucrados en la muerte del ciudadano Ronald Cáceda Benites (33), el Poder Judicial dictó nueves meses de prisión preventiva contra tres agentes del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.

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Se trata de Fernando Gálvez Minchón, Walter Solano Saldarriaga y Carlos Guanilo Mori. De acuerdo con la tesis fiscal, el pasado 27 de octubre de 2026, a las 11 de la noche, en su afán de poner orden intervinieron a Ronald Cáceda en una presunta gresca.

Sin embargo, los serenos habrían vulnerado los protocolos de intervención y la normativa sobre seguridad ciudadana, pues procedieron contra el agraviado con excesiva e injustificada violencia física.

Las lesiones que presentaba Cáceda se agravaron y tras minutos de ser evacuado al hospital de la zona, falleció.