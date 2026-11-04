Un pescador artesanal identificado como Roger Alcalde Fernández se vistió de héroe y salvó de morir ahogadas a tres mujeres que habían llegado a pasar una amena tarde a Puerto Malabrigo.

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Según testigos, las féminas se habían metido al mar a nadar, sin imaginar que la corriente las arrastraría. Al ver que las bañistas se encontraban en peligro, Roger no dudó y se lanzó a las aguas a rescatarlas.

Con bastante esfuerzo el pescador sacó a la orilla a dos de ellas y junto con otros hombres rescató a la tercera mujer.

Serenos que esperaban en la orilla subieron a las mujeres a las camionetas y las evacuaron al centro de salud de la zona, donde las estabilizaron.

Esta situación desató la indignación de la ciudadanía, pues comentaron que en la playa hay instaladas dos torres para salvavidas, pero siempre están vacías.

También denunciaron que Capitanía de Puerto Malabrigo nunca presta auxilio cuando sucede este tipo de situaciones.

Se solicitó a las autoridades ediles gestionar ante la Policía Nacional la asignación de salvavidas de forma permanente.