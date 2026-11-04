La falta de articulación entre niveles de gobierno está generando incertidumbre en la ejecución de las defensas ribereñas del delta del río Moche. A pesar de que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) tiene avanzado un perfil técnico para un enrocado provisional, el Gobierno Regional de La Libertad habría iniciado estudios similares junto al Ministerio del Ambiente (Minam).

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Esto podría postergar una intervención crítica ante el inicio de las lluvias en la sierra, señaló el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPT, Richard Asmad Benites, ante el Concejo Provincial en sesión extraordinaria.

Dijo que la protección del río Moche frente al Fenómeno de El Niño correspondía a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Sin embargo, por limitaciones de tiempo, la responsabilidad del delta -zona donde el río desemboca en el mar- se transfirió a los distritos de Moche y Víctor Larco. Debido a que el primero argumentó falta de presupuesto y el segundo no respondió, la MPT asumió el proyecto.

Sin embargo, nos han comunicado vía telefónica que el gobierno regional y el Minam están preparando fichas técnicas para la misma zona, pero la MPT ya tiene ese trabajo avanzado. A la fecha no hay una notificación oficial, por lo que nosotros seguimos trabajando en este perfil para ambas márgenes del delta, dijo.

El proyecto municipal prevé un enrocado provisional de unos 600 a 700 metros de longitud con una inversión estimada entre 500 mil y 700 mil soles. De no ejecutarse a tiempo, el incremento del caudal por las lluvias estacionales provocaría desbordes que afectarían a las zonas agrícolas y viviendas de los distritos de Moche y Víctor Larco.

DRENAJE PLUVIAL

En la misma sesión, el funcionario informó que tenía conocimiento que los estudios técnicos para el esperado sistema de drenaje pluvial de Trujillo alcanzaron el 99.5 % de avance. El siguiente paso será determinar el componente económico y la aprobación del presupuesto final para iniciar la fase de licitación.

“Se requerirá de entre 6 y 8 años para que este proyecto tan necesario esté completamente ejecutado y proteja a Trujillo de lluvias copiosas”, precisó el gerente de Gestión del Riesgo.

Como medida paliativa mientras se ejecuta la obra definitiva, la MPT implementa soluciones operativas en los 57 puntos críticos de anegamiento detectados en la ciudad.

Se han construido 30 ‘buzonetas’ -pozos subterráneos de concreto con capacidad para un metro cúbico de agua- y se planifica construir otras 36. Ante lluvias intensas, estas estructuras acumularán el agua pluvial para ser succionada con motobombas hacia camiones cisterna, evitando así inundaciones prolongadas en las calles trujillanas.