Para los programadores, el 256 no es un número cualquiera. Corresponde a 2 elevado a la octava potencia (2⁸), es decir, la cantidad de valores diferentes que pueden representarse mediante ocho bits.

También es la mayor potencia de dos que no supera los 365 días del año. Por esa razón, el Día del Programador se conmemora en el día 256 del calendario: el 13 de septiembre en los años comunes y el 12 de septiembre en los años bisiestos.

La fecha sirve también para observar cómo está cambiando una profesión atravesada por la expansión de la inteligencia artificial, el trabajo remoto y una demanda creciente de capacidades que van más allá de escribir código.

¿Por qué el Día del Programador se celebra el día 256?

La explicación está vinculada con una de las unidades básicas de la informática: el bit.

Con ocho bits es posible representar 256 combinaciones distintas, desde 00000000 hasta 11111111. En términos matemáticos, esto equivale a 2⁸.

Además, 256 es la mayor potencia de dos menor que 365. Esa combinación entre informática y calendario convirtió al día 256 del año en una fecha simbólica para quienes trabajan desarrollando software.

En 2026, que no es año bisiesto, el día 256 correspondió al domingo 13 de septiembre.

La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo de los desarrolladores

El crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial está modificando la manera en que los desarrolladores escriben, revisan y depuran código.

La Developer Survey 2025 de Stack Overflow, que reunió más de 49.000 respuestas de 177 países, encontró que el 84% de los encuestados utiliza o planea utilizar herramientas de IA dentro de su proceso de desarrollo. Entre los desarrolladores profesionales, el 51% señaló que las emplea diariamente.

Sin embargo, un mayor uso no significa confianza absoluta. La misma encuesta encontró que 46% de los desarrolladores desconfía de la precisión de los resultados generados por herramientas de IA, frente a 33% que manifiesta confianza.

Este escenario refuerza la importancia de revisar, comprender y validar el código generado automáticamente.

Programar ya no significa únicamente escribir código

Álvaro Coello, docente de la carrera de Computación e Informática de la Escuela de Educación Superior Cibertec, sostiene que el avance de la IA no elimina la necesidad de profesionales especializados, sino que modifica parte de sus tareas.

“La inteligencia artificial no elimina la necesidad de contar con profesionales capaces de programar; cambia la manera en que realizan parte de su trabajo”, explica Coello.

El especialista señala que estas herramientas pueden ayudar a generar código, detectar errores o acelerar ciertos procesos, pero el desarrollador necesita comprender lo que está construyendo, validar las respuestas obtenidas y resolver los problemas que la tecnología no puede solucionar por sí sola.

La encuesta de Stack Overflow ofrece una señal en esa misma dirección: 66% de los desarrolladores identifica como una de sus principales frustraciones recibir soluciones de IA que son casi correctas, pero contienen errores, mientras que 45% menciona que depurar código generado por IA puede demandar más tiempo.

El trabajo remoto también redefine la profesión

Otro cambio consolidado en el sector tecnológico es la posibilidad de trabajar fuera de una oficina tradicional.

La Developer Survey 2025 señala que casi un tercio de los desarrolladores encuestados trabaja de manera remota. La proporción varía considerablemente entre países: por ejemplo, en Estados Unidos el 45% de los participantes reportó trabajar a distancia.

Estos resultados corresponden a los participantes de la encuesta de Stack Overflow y no deben interpretarse como una medición de todos los programadores del mundo.

La expansión del trabajo remoto también incrementa la relevancia de capacidades como comunicación, organización, colaboración digital y trabajo autónomo.

Tres claves para quienes quieren aprender programación

Para quienes buscan ingresar al sector, Coello recomienda desarrollar competencias que trasciendan el conocimiento de un lenguaje de programación específico.

1. Define el área en la que quieres desarrollarte

La programación incluye campos como desarrollo web, aplicaciones móviles, videojuegos, automatización, análisis de datos y sistemas empresariales.

Antes de especializarse, resulta útil construir una base en fundamentos de programación y explorar varias áreas para identificar aquella que responda mejor a los intereses profesionales.

2. Aprende construyendo proyectos

La práctica permite aplicar conocimientos y demostrar capacidades.

Desarrollar una página web, una aplicación sencilla, automatizar una tarea o solucionar un problema cotidiano son formas de fortalecer habilidades y, al mismo tiempo, comenzar a formar un portafolio.

3. Utiliza la IA, pero entiende lo que produce

Las herramientas de IA pueden servir para explicar conceptos, generar alternativas o detectar posibles errores.

Sin embargo, utilizarlas como sustituto del aprendizaje puede generar dificultades posteriores. La recomendación es revisar las respuestas, comprender la lógica del código y ser capaz de detectar cuándo una solución es incorrecta.

Aprender de manera continua será una habilidad central

La velocidad con la que cambian las herramientas obliga también a mantener una formación constante.

“El aprendizaje continuo será una de las competencias más importantes para quienes elijan este campo. Los lenguajes, plataformas y herramientas pueden cambiar con rapidez”, señala Coello.

Stack Overflow encontró además que más del 36% de los participantes dedicó tiempo durante el último año a aprender programación relacionada con IA o herramientas habilitadas por inteligencia artificial.

En ese contexto, conocer los fundamentos, entender cómo resolver problemas y adaptarse a nuevas tecnologías puede resultar tan importante como dominar una herramienta específica.