POCO presentó en Perú los nuevos POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro, dos smartphones de gama alta que concentran sus principales novedades en rendimiento para videojuegos, pantallas de alta frecuencia, fotografía, autonomía y sonido.

El modelo más avanzado, POCO F9 Ultra, incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por el chip gráfico dedicado VisionBoost D8. El F9 Pro utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series y también integra el VisionBoost D8.

Ambos dispositivos incorporan pantallas AMOLED con frecuencia de actualización de hasta 185 Hz, cámaras principales de 200 megapíxeles con estabilización óptica (OIS) y sistemas de carga HyperCharge de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica.

POCO F9 Ultra apuesta por juegos de hasta 185 FPS

POCO coloca el rendimiento para videojuegos como uno de los principales argumentos de la nueva generación.

El F9 Ultra utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y, según pruebas internas de la marca, alcanzó 4.165.108 puntos en AnTuTu V11. Esta cifra corresponde a condiciones de laboratorio de POCO y el desempeño real puede variar según temperatura, configuración y software utilizado.

El procesador trabaja junto al VisionBoost D8, encargado de funciones como interpolación de cuadros y mejoras de imagen mediante inteligencia artificial.

La compañía anuncia una experiencia de hasta 185 FPS en juegos compatibles. Sin embargo, los 185 cuadros por segundo no están disponibles de forma universal: dependen del título, la configuración, la versión de software y otras condiciones de funcionamiento. Xiaomi señala además que determinadas funciones requieren actualizaciones OTA.

El POCO F9 Pro utiliza una variante denominada Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series y ofrece también interpolación inteligente de hasta 185 FPS mediante el procesador VisionBoost D8.

Pantallas AMOLED de 185 Hz y hasta 10.000 nits

El POCO F9 Ultra cuenta con una pantalla AMOLED de aproximadamente 6,9 pulgadas, mientras que el F9 Pro reduce el tamaño a 6,59 pulgadas.

Ambos paneles alcanzan una frecuencia máxima de actualización de 185 Hz y utilizan la tecnología POCO HyperRGB.

Xiaomi anuncia un brillo de hasta 4.500 nits en determinados escenarios y un pico de hasta 10.000 nits para contenido HDR, cifras obtenidas bajo condiciones específicas de laboratorio. En el F9 Pro, por ejemplo, Xiaomi precisa que los 10.000 nits se midieron con un área activa del 1% de la pantalla.

Los equipos también cuentan con certificaciones TÜV Rheinland relacionadas con luz azul, parpadeo y otros parámetros de visualización.

Así son las cámaras de los POCO F9 Ultra y F9 Pro

Los dos teléfonos estrenan una cámara principal de 200 MP con OIS, una resolución que POCO incorpora por primera vez en esta familia.

La diferencia más importante aparece en las cámaras de aproximación.

El POCO F9 Ultra incluye un teleobjetivo periscópico de 5x con estabilización óptica. La compañía también promociona zoom sin pérdida de 10x y funciones de ampliación asistidas por inteligencia artificial.

El POCO F9 Pro, en cambio, dispone de un teleobjetivo flotante de 50 MP y 2,5x con OIS, capaz de enfocar desde aproximadamente 10 centímetros. Además, suma una cámara ultra gran angular de 8 MP.

En la parte frontal, ambos modelos incorporan una cámara de 32 MP.

POCO amplía su alianza de audio con Bose

La serie también incorpora ajustes de sonido desarrollados bajo la denominación Sound by Bose.

En el F9 Ultra, el sistema está compuesto por altavoces estéreo y un subwoofer independiente, configuración que POCO describe como audio de 2.1 canales. El F9 Pro utiliza dos altavoces estéreo simétricos.

Los teléfonos incluyen perfiles de sonido “Dynamic” y “Balanced”, además de un modo de audio para videojuegos orientado a destacar señales como pasos y otros efectos direccionales.

Baterías de hasta 8.050 mAh y carga inalámbrica

Otro de los cambios relevantes se encuentra en la batería.

El POCO F9 Ultra equipa una capacidad típica de 8.050 mAh, mientras que el POCO F9 Pro incorpora 6.330 mAh.

En ambos casos se ofrece carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica, además de carga inversa para alimentar otros dispositivos.

POCO también atribuye al F9 Ultra una autonomía de hasta dos días, aunque se trata de una estimación basada en pruebas y patrones de uso de la compañía, por lo que la duración efectiva dependerá de brillo, red, juegos, cámara y otras condiciones.

¿Cuánto cuestan los POCO F9 Ultra y F9 Pro en Perú?

Los términos oficiales de Xiaomi Perú publicados para la primera venta establecen los siguientes precios sugeridos:

POCO F9 Pro 12 GB + 512 GB: S/3.599.

S/3.599. POCO F9 Ultra 12 GB + 512 GB: S/3.999.

S/3.999. POCO F9 Ultra 16 GB + 512 GB: S/4.299.

Durante la campaña de lanzamiento, válida hasta el 14 de septiembre de 2026 a las 11:59 p.m. o hasta agotar el stock promocional, Xiaomi publica precios Early Bird de S/3.399 para el F9 Pro, S/3.799 para el F9 Ultra de 12 GB y S/4.099 para el Ultra de 16 GB.

La compañía estableció además un stock promocional limitado y ofrece, mientras haya disponibilidad, unos Redmi Buds 8 Pro y una Xiaomi Power Bank de 20.000 mAh con cable integrado con la compra de equipos seleccionados de la serie.

También existen opciones para adquirir por un monto adicional un Xiaomi Sound Pocket, una Xiaomi Smart Band 9 Active o una Xiaomi Commuter Backpack durante la promoción.

Spotify, YouTube Premium y Google AI Pro entre los beneficios

Los compradores elegibles pueden acceder a beneficios digitales sujetos a condiciones.

La página oficial del POCO F9 Pro y F9 Ultra ofrece cuatro meses de Spotify Premium, tres meses de YouTube Premium y tres meses de Google AI Pro para usuarios que cumplan los requisitos.

Los términos de Spotify confirman que los POCO F9 Pro y F9 Ultra están incluidos entre los dispositivos elegibles para una prueba de cuatro meses en Perú, siempre que se cumplan las condiciones de activación y canje.

Xiaomi también anuncia una garantía de 24 meses y un reemplazo de pantalla sin costo dentro de los primeros seis meses para usuarios elegibles, sujeto a sus términos y condiciones.