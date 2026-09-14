Gestionar un emprendimiento implica atender clientes, controlar gastos, cobrar, organizar información y tomar decisiones comerciales. Frente a estas tareas, las herramientas digitales ofrecen alternativas para simplificar procesos que antes requerían más tiempo o recursos.

En Perú, el uso frecuente de billeteras digitales alcanza el 73%, mientras que la banca móvil llega al 51%, según un estudio de Ipsos y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) difundido en 2026. El mismo estudio registra un uso de 37% para ChatGPT y de 26% para Gemini.

El escenario coincide con una elevada percepción de oportunidades para emprender. El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026 señala que el 84,2% de los adultos de entre 18 y 64 años consultados en Perú considera que existen buenas oportunidades para iniciar un negocio en la zona donde vive.

Sin embargo, identificar una oportunidad no garantiza por sí solo que un negocio pueda sostenerse. Organización, financiamiento, capacitación, herramientas adecuadas y gestión de riesgos siguen siendo factores relevantes.

En ese contexto, BIM, billetera electrónica respaldada por Compartamos Banco, plantea cuatro usos de la tecnología que pueden incorporarse a la gestión cotidiana de un emprendimiento.

1. Usar inteligencia artificial como apoyo, no como sustituto de decisiones

Las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden apoyar tareas como organizar información, resumir documentos, preparar borradores de publicaciones, generar ideas para campañas o estructurar una hoja de ruta comercial.

También pueden utilizarse para ordenar datos de ventas o gastos y ayudar a identificar patrones, siempre que la información ingresada sea correcta y los resultados sean revisados antes de utilizarlos.

En tareas financieras o comerciales importantes, las respuestas de una IA no deben tomarse automáticamente como correctas. Los modelos pueden cometer errores, interpretar mal los datos o generar información inexistente.

Por ello, resulta especialmente importante no ingresar contraseñas, números completos de tarjetas, claves bancarias, información confidencial de clientes ni otros datos sensibles en herramientas públicas de inteligencia artificial.

2. Automatizar tareas repetitivas con asistentes digitales

Responder preguntas frecuentes, clasificar consultas, organizar documentos, preparar mensajes recurrentes o programar recordatorios son actividades que pueden automatizarse parcialmente.

Para un negocio pequeño, estas herramientas pueden liberar tiempo que luego se destine a atención al cliente, ventas o planificación.

La automatización no implica necesariamente reemplazar la atención humana. En consultas complejas, reclamos, devoluciones o situaciones que involucren datos personales, conviene mantener mecanismos para que el cliente pueda comunicarse directamente con una persona.

Antes de implementar un asistente, también resulta recomendable definir qué información puede utilizar, cuáles son sus límites y qué tareas requieren revisión humana.

3. Incorporar billeteras digitales para cobrar

Los pagos digitales ya forman parte del uso cotidiano de servicios financieros en Perú.

Para un emprendimiento, una billetera puede facilitar cobros sin efectivo, transferencias y pagos mediante códigos QR. BIM, por ejemplo, permite enviar y recibir dinero, realizar compras por QR y pagar servicios, de acuerdo con su información oficial.

La Presidencia del Consejo de Ministros también incluye a BIM entre las billeteras disponibles en Perú y señala que permite realizar transferencias, pagos de servicios, compras por QR y retiros mediante diferentes redes.

Al utilizar cualquier billetera digital para un negocio conviene verificar el nombre del destinatario antes de confirmar una operación, proteger claves y códigos de verificación y desconfiar de capturas de pantalla utilizadas como supuesto comprobante de pago.

La confirmación debe hacerse siempre desde la aplicación o cuenta del propio comerciante.

4. Aprovechar cursos gratuitos de PRODUCE

La digitalización también ha ampliado el acceso a capacitación para micro y pequeñas empresas.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) mantiene cursos gratuitos en áreas como gestión empresarial, digitalización, comercio electrónico, ciberseguridad, experiencia del cliente e innovación tecnológica.

A través de la iniciativa Mype Digital, el ministerio ofrece además orientación, cursos virtuales y herramientas para comercio electrónico, pagos digitales, marketing y análisis de datos.

Esta alternativa permite que emprendedores que todavía no pueden financiar programas privados desarrollen determinadas competencias de gestión y tecnología.

La digitalización no elimina los riesgos del negocio

El crecimiento del uso de herramientas digitales abre oportunidades, pero también exige nuevas precauciones.

Una billetera electrónica puede facilitar el cobro, pero requiere proteger las credenciales. Una herramienta de IA puede ahorrar tiempo al preparar un contenido, pero su resultado necesita revisión. Un asistente automático puede responder rápidamente, aunque también puede entregar una respuesta incorrecta si está mal configurado.

El propio GEM describe a Perú como una economía con elevada percepción de oportunidades y confianza emprendedora, pero señala que varias condiciones del ecosistema continúan por debajo de niveles considerados suficientes.

Por ello, la tecnología funciona mejor como una herramienta para complementar una buena gestión y no como sustituto de planificación financiera, conocimiento del cliente y control del negocio.