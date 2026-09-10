Apple presentó el 9 de septiembre de 2026 una nueva generación de dispositivos encabezada por los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, el primer teléfono plegable desarrollado por la compañía.

Los nuevos equipos incorporan el chip A20 Pro y mejoras orientadas al rendimiento, fotografía, autonomía e inteligencia artificial. Apple también renovó parte de su ecosistema con el Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

Juan Piccini, gerente país de iShop Perú, señaló en un comunicado de la empresa que la nueva generación representa “un nuevo paso en la evolución de Apple” y afirmó que la cadena busca acercar los nuevos dispositivos a los usuarios peruanos.

iPhone 18 Pro y Pro Max estrenan chip A20 Pro y apertura variable

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporan el procesador A20 Pro y un sistema de gestión térmica con cámara de vapor diseñado para sostener el rendimiento durante tareas de alta exigencia.

Una de las principales novedades está en la cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, que ahora incorpora apertura variable. Según Apple, esta característica permite ampliar el control sobre la captura de fotografías y videos.

Los dos modelos también presentan una Dynamic Island de menor tamaño. La generación estará disponible en cuatro acabados: negro, plata, glaciar y burdeos. Las reservas en los primeros mercados anunciados por Apple comienzan el 12 de septiembre y las ventas el 18 de septiembre de 2026.

iPhone Duo: así es el primer teléfono plegable de Apple

El mayor cambio de formato presentado por Apple es el iPhone Duo, su primer iPhone plegable. El dispositivo utiliza un diseño tipo libro con una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas y una pantalla interior de 7,6 pulgadas.

Cuando está abierto, Apple lo define como el iPhone más delgado desarrollado hasta ahora. La pantalla interior es además la de mayor tamaño incorporada en un iPhone y está pensada para visualizar contenido y utilizar varias aplicaciones en un espacio ampliado.

El iPhone Duo también utiliza el chip A20 Pro, un sistema térmico con cámara de vapor y una arquitectura de doble batería. El sistema operativo iOS 27.1 adapta la interfaz al formato plegable y permite aprovechar simultáneamente ambas áreas de pantalla.

Apple ofrecerá el equipo inicialmente en los colores Star White y Night Sky, con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Su precio parte de US$1.999 en Estados Unidos.

Las reservas del iPhone Duo comenzarán el 16 de octubre en más de 70 países y regiones seleccionados, mientras que la disponibilidad iniciará el 23 de octubre de 2026. Apple anunció una segunda etapa de lanzamiento para otros mercados desde el 30 de octubre.

Apple Watch Series 12, Ultra 4 y AirPods 5

La presentación también incluyó el Apple Watch Series 12, que estrena el sistema Health Sensing System y el chip S11. Entre las novedades se encuentran mediciones más frecuentes de frecuencia cardiaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca, además de una función de preparación o “readiness”.

Apple anunció además funciones de Audio Intelligence, diseñadas para ayudar a identificar sonidos relevantes del entorno y recuperar información de conversaciones, con énfasis en privacidad y accesibilidad. Estas capacidades llegarán posteriormente mediante software.

El Apple Watch Ultra 4 suma el mismo sistema de sensores de salud, el chip S11 y mejoras de autonomía. Apple señala que puede alcanzar hasta 50 horas de batería en uso cotidiano y hasta 84 horas en modo de bajo consumo.

Los AirPods 5, por su parte, incorporan cancelación activa de ruido en un diseño abierto, mejoras de audio, integración con Siri AI y traducción en vivo.

¿Cuándo llegarán los nuevos iPhone a Perú?

iShop Perú informó que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max estarán disponibles próximamente en sus tiendas a nivel nacional y en su plataforma de comercio electrónico. El comunicado no precisa una fecha local de inicio de ventas ni precios para el mercado peruano.

La compañía indicó además que mantendrá alternativas como su programa Trade-In, que permite entregar un dispositivo como parte de pago, así como opciones de financiamiento con entidades bancarias seleccionadas y recojo de compras online en tienda, sujeto a disponibilidad.

En el caso del iPhone Duo, Apple ha comunicado fechas internacionales de preventa y lanzamiento, pero la disponibilidad específica para Perú deberá confirmarse de acuerdo con el calendario comercial local.