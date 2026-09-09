El uso de internet dentro del hogar ha cambiado considerablemente. A las actividades tradicionales, como navegar por páginas web o revisar redes sociales, se han sumado las videollamadas, clases virtuales, plataformas de streaming, videojuegos en línea, cámaras de seguridad y dispositivos inteligentes.

Cuando varios de estos equipos funcionan simultáneamente, la red puede experimentar problemas de rendimiento. En ese contexto, Entel identificó cinco señales que pueden ayudar a los usuarios a evaluar si su conexión responde adecuadamente a las necesidades actuales del hogar.

1. Las videollamadas se congelan cuando otra persona usa internet

Si una reunión de trabajo o una clase virtual pierde calidad cuando alguien comienza a reproducir una película, descargar archivos o utilizar otra aplicación intensiva, la conexión podría estar alcanzando su capacidad durante los momentos de mayor demanda.

Las videollamadas necesitan estabilidad para mantener de forma continua la transmisión de audio y video, por lo que los problemas pueden hacerse más evidentes cuando existen múltiples actividades simultáneas.

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2. Las películas y series tardan en cargar

Otra señal aparece cuando el contenido en streaming se detiene, demora en comenzar o reduce automáticamente su calidad de imagen.

Esto puede ocurrir especialmente cuando varios televisores, celulares o computadoras están utilizando la red al mismo tiempo.

La experiencia dependerá no solo de la velocidad contratada, sino también de factores como la cobertura Wi-Fi dentro del domicilio, la calidad del router y la cantidad de equipos conectados.

3. Los videojuegos presentan retrasos o desconexiones

Los videojuegos en línea requieren una conexión estable y una latencia reducida para responder rápidamente a las acciones del usuario.

Cuando aparecen retrasos frecuentes, interrupciones o desconexiones mientras otros dispositivos utilizan internet, puede existir una saturación de la red o problemas relacionados con la estabilidad de la conexión.

4. Una descarga ralentiza otras actividades

La descarga de archivos de gran tamaño o las copias automáticas de fotografías y videos en servicios de almacenamiento en la nube también pueden utilizar una parte importante de la capacidad disponible.

Si estas tareas afectan videollamadas, streaming u otras actividades que se realizan simultáneamente, Entel recomienda revisar si la conexión instalada responde al nivel de consumo del hogar.

5. Cada vez hay más dispositivos conectados

Celulares, laptops, televisores inteligentes, tablets, cámaras, asistentes de voz, consolas y otros dispositivos pueden permanecer conectados durante buena parte del día.

Aunque algunos consumen una cantidad relativamente pequeña de datos de forma individual, su funcionamiento simultáneo incrementa la demanda sobre la red doméstica.

Por ello, un hogar que ha incorporado nuevos equipos en los últimos años puede necesitar revisar tanto la capacidad de su servicio como la distribución y cobertura de su red Wi-Fi.

¿Cómo mejorar la conexión Wi-Fi dentro de casa?

Además de evaluar las características del servicio contratado, existen algunas medidas que pueden contribuir a mejorar el rendimiento de la conexión.

Entre ellas se encuentra ubicar el router en una zona central del domicilio y libre de obstáculos, evitar colocarlo dentro de muebles cerrados y mantener actualizado el equipo.

También puede ser útil programar descargas de archivos grandes o copias de seguridad para horarios en los que exista menor demanda de internet dentro del hogar.

En viviendas amplias o con varios pisos, la cobertura inalámbrica también puede convertirse en un factor determinante, por lo que el problema no necesariamente está relacionado únicamente con la velocidad del plan contratado.

Más equipos elevan las exigencias sobre la red doméstica

El crecimiento de los dispositivos conectados continuará aumentando las exigencias sobre las conexiones residenciales.

Entel señaló que viene preparando nuevas alternativas de conectividad dirigidas a los hogares peruanos, en un escenario en el que las actividades cotidianas requieren cada vez mayor estabilidad y capacidad de conexión.