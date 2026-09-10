La educación digital ha ampliado las alternativas para adquirir conocimientos fuera de un aula tradicional. Cursos virtuales, clases asincrónicas y plataformas educativas permiten que estudiantes y profesionales accedan a contenidos desde diferentes lugares y organicen parte de su formación según sus propios horarios.

El 15 de septiembre se conmemora el National Online Learning Day, una iniciativa surgida en Estados Unidos en 2016 para destacar el potencial y los logros del aprendizaje en línea. La fecha sirve también para observar cómo las herramientas digitales han modificado las posibilidades de formación continua.

La Unesco define el aprendizaje remoto como una modalidad en la que la enseñanza ocurre fuera del aula tradicional, frecuentemente mediante tecnologías digitales, lo que permite acceder a contenidos educativos desde diferentes ubicaciones. El organismo advierte, al mismo tiempo, que la conectividad, el acceso a dispositivos y las habilidades digitales condicionan esas posibilidades.

“Hoy hablamos de una educación que realmente puede cruzar fronteras. En nuestro caso, contamos con más de 80 mil estudiantes internacionales y, gracias a las herramientas digitales y alianzas educativas, una persona puede acceder desde su país a miles de contenidos especializados y avanzar a su propio ritmo”, señala Eleazar Becerra, CEO de la Cámara de Comercio Exterior.

La institución indica en su plataforma que atiende a estudiantes y profesionales de distintos países de Latinoamérica y reporta una comunidad de más de 80 mil estudiantes internacionales.

1. Aprender ya no depende exclusivamente de estar en un aula

Una computadora, tableta o teléfono inteligente puede funcionar como vía de acceso a clases, cursos, materiales y programas desarrollados en distintos países.

Esta posibilidad reduce algunas barreras geográficas, especialmente en programas que pueden completarse íntegramente en línea. Sin embargo, su alcance depende también de factores como disponibilidad de internet, dispositivos adecuados y competencias digitales.

La Unesco recomienda que las estrategias de educación a distancia consideren precisamente la conectividad, el acceso tecnológico y las condiciones de los estudiantes antes de elegir las herramientas utilizadas.

2. Los horarios pueden adaptarse mejor a la rutina

Otra característica del aprendizaje digital es la posibilidad de combinar modalidades en vivo con contenidos asincrónicos que pueden revisarse en distintos momentos.

Esto permite que trabajadores, universitarios o emprendedores incorporen actividades de formación a sus rutinas sin depender necesariamente de un único horario de clase.

No todos los programas virtuales funcionan de la misma manera: algunos requieren sesiones en tiempo real y otros permiten avanzar a ritmo propio. Por ello, antes de matricularse resulta recomendable revisar la carga horaria, metodología, evaluaciones y condiciones de certificación.

3. Inteligencia artificial y habilidades digitales ganan espacio

La transformación del mercado laboral también está elevando el interés por competencias vinculadas con tecnología.

El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial ubica a inteligencia artificial y big data como las habilidades con mayor crecimiento esperado hacia 2030, seguidas por redes y ciberseguridad y alfabetización tecnológica. El informe también incluye creatividad, resiliencia y aprendizaje permanente entre las capacidades cuya importancia aumentará.

Según ese estudio, el 39% de las habilidades que actualmente poseen los trabajadores podría transformarse o quedar desactualizado entre 2025 y 2030, lo que incrementa la relevancia de los procesos de capacitación y actualización profesional.

Esto explica el crecimiento de cursos relacionados con inteligencia artificial, análisis de datos, programación, ciberseguridad y herramientas digitales, aunque la oferta virtual también abarca negocios, idiomas, liderazgo y otras áreas tradicionales.

4. La oferta educativa puede cruzar fronteras

Las plataformas digitales también permiten acceder desde un país a contenidos desarrollados por universidades, empresas y especialistas ubicados en otras regiones.

La Cámara de Comercio Exterior es uno de los actores que ha desarrollado este tipo de propuesta. La institución mantiene un acuerdo con Coursera y ofrece acceso a programas creados por universidades y compañías internacionales.

Su plataforma de membresías informa que permite acceder a más de 10.000 cursos, especializaciones y programas, con contenidos de instituciones y empresas como Stanford, Google, IBM y Meta. La oferta incluye áreas como inteligencia artificial, negocios, programación, ciberseguridad, marketing digital e idiomas.

La Cámara de Comercio Exterior señala además que opera actualmente en siete países de Iberoamérica: Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Colombia, Panamá y Argentina.

Capacitación continua ante un mercado laboral cambiante

La expansión de la educación digital ocurre en un momento en que las empresas prevén cambios relevantes en las habilidades que necesitan de sus trabajadores.

El Foro Económico Mundial estima que, si la fuerza laboral mundial estuviera representada por 100 personas, 59 necesitarían algún proceso de capacitación o reconversión de habilidades hacia 2030. Asimismo, el 85% de los empleadores encuestados prevé priorizar la actualización de competencias de su personal.

La educación en línea representa una de las vías disponibles para responder a esa necesidad, aunque la elección de un programa debe considerar la calidad del contenido, la institución que lo ofrece, el tipo de certificación, la metodología y su relación con los objetivos profesionales de cada estudiante.