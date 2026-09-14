Elegir un plan móvil ya no depende únicamente del precio, los minutos o la cantidad de gigabytes incluidos. Con la expansión de las redes 5G en Perú, también resulta importante revisar qué cobertura ofrece cada operador, qué dispositivos son compatibles y bajo qué condiciones funcionan sus promociones.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) cuenta con la plataforma “Checa tu señal”, que permite consultar por ubicación la cobertura declarada por las empresas móviles en tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G.

Antes de contratar o cambiar de operador, estos son siete aspectos que pueden ayudar a comparar mejor las alternativas disponibles.

1. Revisar la cobertura 5G donde realmente usarás el celular

Que un operador ofrezca 5G no significa que esa tecnología esté disponible de la misma forma en todas las zonas.

Conviene revisar especialmente la cobertura en los lugares donde se utiliza con mayor frecuencia el teléfono: vivienda, centro de trabajo, universidad o rutas habituales.

OSIPTEL distingue además entre cobertura garantizada y cobertura total. Esta última incluye zonas donde todavía puede existir servicio, pero con un desempeño variable.

Por ello, el mapa de cobertura de cada empresa puede complementarse con la herramienta del regulador antes de contratar.

2. Confirmar que el smartphone sea compatible

Tener un equipo con la etiqueta “5G” no garantiza automáticamente que pueda conectarse a todas las redes disponibles.

El teléfono debe soportar las bandas y configuraciones utilizadas por el operador. También puede ser necesario mantener actualizado el sistema operativo y tener activada la conexión 5G desde los ajustes del dispositivo.

En el caso de Bitel, la empresa establece expresamente que para acceder a su beneficio 5G ilimitado el usuario debe contar con un equipo compatible con las bandas habilitadas para su red y mantener activada la tecnología 5G.

3. Comparar la velocidad de descarga

La velocidad de descarga influye en actividades como ver videos en streaming, navegar, actualizar aplicaciones o descargar archivos.

Sin embargo, la velocidad máxima anunciada por una tecnología no necesariamente coincide con la experiencia cotidiana.

El desempeño puede variar según cobertura, congestión de la red, ubicación, condiciones del entorno, tipo de equipo y cantidad de usuarios conectados simultáneamente.

Por ello, además de verificar que exista 5G, conviene comparar el desempeño del servicio en las zonas donde se utilizará habitualmente.

4. No olvidar la velocidad de subida

La velocidad de subida cobra importancia cuando se realizan videollamadas, transmisiones en vivo, copias de seguridad en la nube o envío frecuente de archivos pesados.

También puede ser especialmente relevante para creadores de contenido, trabajadores remotos o personas que utilizan el celular para compartir videos y fotografías desde exteriores.

Un plan que ofrece buena descarga pero una subida limitada puede no ser la mejor alternativa para todos los perfiles de usuario.

5. Revisar latencia y estabilidad

La latencia mide, en términos simples, cuánto tarda una conexión en responder.

Puede resultar especialmente importante en videojuegos en línea, videollamadas, aplicaciones interactivas y otros servicios donde pequeños retrasos afectan la experiencia.

La estabilidad también importa: una conexión que alcanza velocidades elevadas solo de manera puntual puede resultar menos útil que otra algo más lenta pero consistente.

Por eso, comparar únicamente la cifra máxima de Mbps puede ofrecer una visión incompleta del servicio.

6. Leer las condiciones de cualquier beneficio “ilimitado”

La palabra “ilimitado” requiere revisar siempre la letra pequeña.

Bitel mantiene durante septiembre de 2026 una promoción de datos 5G ilimitados para determinados planes postpago. Según sus condiciones, los usuarios consumen primero los GB de libre disposición incluidos en su tarifa y, una vez agotados, acceden a navegación ilimitada mientras permanezcan conectados a la red 5G y utilicen un teléfono compatible.

Si el usuario sale de una zona con cobertura 5G, utiliza otra tecnología de red o no cumple los requisitos de compatibilidad, el tráfico de datos se descuenta nuevamente de los GB disponibles en el plan.

La promoción también establece periodos diferentes de vigencia según el monto efectivamente pagado por el plan y puede perderse por situaciones como migrar a una tarifa menor, cancelar la línea o entrar en suspensión por falta de pago.

Por ello, antes de contratar cualquier plan resulta recomendable revisar precio final, duración de la promoción, condiciones de permanencia, restricciones y qué ocurre después de terminar el beneficio.

7. Elegir según los propios hábitos de consumo

No todas las personas necesitan el mismo tipo de conexión.

Un usuario que principalmente utiliza mensajería y navegación ocasional puede tener necesidades diferentes de alguien que consume streaming, juega en línea, realiza videollamadas o comparte archivos grandes con frecuencia.

Antes de elegir conviene preguntarse cuánto dato se consume al mes, dónde se usa con mayor frecuencia el celular y qué aplicaciones concentran ese consumo.

También resulta útil comprobar si el operador tiene cobertura suficiente fuera de 5G, ya que el teléfono puede cambiar a 4G o a otra tecnología cuando la red más nueva no esté disponible.

“Cada usuario tiene necesidades diferentes y creemos que debe contar con información suficiente para elegir el servicio que mejor responda a ellas”, señala Pham Anh Duc, CEO de Bitel Perú, en información proporcionada por la compañía.

La mejor alternativa no necesariamente será la que anuncie la mayor cantidad de datos o la velocidad más alta, sino aquella que ofrezca una combinación adecuada de cobertura, estabilidad, precio, compatibilidad y condiciones para los lugares y usos habituales de cada persona.