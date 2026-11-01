La labor parlamentaria de los representantes por Tacna no es muy fructífera en los tres primeros meses de gestión, con relación a propuestas legislativas.

Así se desprende de los datos oficiales que se publican en el portal web del Congreso de la República, tanto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Diez proposiciones legislativas en tres meses

En conjunto, los diputados por Tacna Svieta Valia Fernández González y Juan César Cabrera Nieto tienen diez proposiciones legislativas, aunque dos son de autoría de otros diputados. Mientas que la senadora Juana Guisella Ticona Coahila no tiene ninguna proposición legislativa como autor principal ni como coautor ni adherente. Solo exhibe tres pedidos de mociones de saludo.

La diputada Svieta Valia Fernández González, electa por el partido político Juntos por el Perú (JP), tiene registrado seis proposiciones legislativas en este periodo de gestión en la categoría de autor principal.

La primera es la Proposición Legislativa N° 00036-2026-2031-CD de reforma constitucional para modificar el artículo 92 de la Constitución Política del Perú para prevenir los conflictos de intereses económicos, morales y judiciales de los senadores y diputados.

Diputado de Obras presentó cuatro iniciativas

El otro diputado por Tacna es Juan César Cabrera Nieto, electo por el Partido Cívico Obras. El parlamentario registra cuatro iniciativas legislativas.

Mayor información mañana en la edición impresa de diario Correo Tacna.