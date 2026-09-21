Lenovo amplió su portafolio de computadoras de consumo con la presentación de la nueva serie IdeaPad Vibe y la IdeaCentre AIO i, dos líneas que incorporan funciones de inteligencia artificial y nuevas opciones de diseño y personalización.

Los equipos fueron presentados durante Lenovo Innovation World 2026, realizado en Berlín, como parte de la estrategia de la compañía para extender las experiencias de inteligencia artificial personal a laptops y computadoras todo en uno.

IdeaPad Vibe llega con Snapdragon X y siete opciones de color

La nueva serie IdeaPad Vibe estará disponible en versiones de 14 y 15 pulgadas y tendrá configuraciones equipadas con procesadores Snapdragon X, compatibles con la categoría Copilot+ PC.

Lenovo señala que determinados modelos podrán incorporar hasta 24 GB de memoria y configuraciones de almacenamiento ampliables mediante dos ranuras SSD. El peso parte desde aproximadamente 1,3 kg, dependiendo de la versión.

Uno de los principales elementos de diferenciación es el diseño. La compañía desarrolló junto con Pantone Institute siete acabados denominados Dreamy Violet, Spicy Gold, Zen Green, Chill Blue, Radiant Coral, Moody Blue y Lowkey Grey.

Según Lenovo, el objetivo es permitir que los usuarios elijan una computadora que se adapte no solo a sus necesidades de rendimiento, sino también a sus preferencias de diseño. La compañía anunció además teclas intercambiables y personalizables que serán comercializadas por separado en determinados mercados.

Pantallas OLED e IPS de hasta 120 Hz

Las configuraciones de IdeaPad Vibe también variarán según el tipo de pantalla.

Algunos modelos podrán incorporar paneles OLED, con cobertura de hasta 100% del espacio de color DCI-P3, mientras que otras versiones utilizarán pantallas IPS con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y cobertura de hasta 100% sRGB.

La disponibilidad de estas características dependerá de cada configuración y mercado.

Los equipos incorporarán además puertos USB Type-A y USB Type-C, HDMI, lector de tarjetas microSD y conector de audio, además de certificación TÜV Low Blue Light para reducción de luz azul.

Lenovo también ofrecerá versiones con AMD Ryzen AI

Además de las configuraciones con Snapdragon X, Lenovo anunció versiones de la IdeaPad Vibe equipadas con procesadores de hasta AMD Ryzen AI 400 Series.

Estas variantes podrán incorporar hasta 32 GB de memoria mediante dos ranuras actualizables y almacenamiento SSD de hasta 1 TB, según la configuración.

También habrá alternativas con baterías de 50 Wh o 65 Wh y diferentes combinaciones de materiales en el chasis.

Lenovo adelantó que posteriormente presentará configuraciones adicionales con procesadores Intel.

IdeaCentre AIO i: computadora todo en uno con IA

La segunda novedad del portafolio es la IdeaCentre AIO i, una computadora de escritorio todo en uno orientada al hogar, el entretenimiento y la productividad.

Este equipo utiliza procesadores Intel Core Series 3 y, según Lenovo, alcanza hasta 40 TOPS de rendimiento de inteligencia artificial a nivel de plataforma.

La computadora estará disponible con pantallas Full HD de 23,8 y 27 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y brillo máximo de 350 nits.

También podrá configurarse con hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y dos ranuras SSD.

IdeaCentre AIO i incorpora iluminación adaptativa

Uno de los elementos distintivos de la nueva computadora es Lenovo AI Turbo Engine, una plataforma que integra funciones de optimización de rendimiento, mejoras multimedia y sistemas de iluminación.

La función denominada Adaptive Lighting incorpora diferentes modos de iluminación, entre ellos Boot-up, Default y Music Lighting, con efectos que pueden personalizarse según el uso del equipo.

El diseño también elimina la tradicional caja central ubicada detrás de la pantalla en algunas computadoras todo en uno, con el objetivo de reducir el volumen del equipo.

Soporte ajustable, cámara de hasta 5 MP y carga inalámbrica

La IdeaCentre AIO i cuenta con un soporte que permite ajustar la altura hasta 30 milímetros y modificar la inclinación entre -5° y 15°.

Entre las opciones de configuración se incluye una cámara infrarroja de hasta 5 megapíxeles, acompañada de un obturador físico para bloquearla cuando no esté en uso.

El equipo dispone además de seis puertos USB, conexión HDMI de entrada y salida, conector combinado para audífonos y micrófono y, en algunas configuraciones, carga inalámbrica y pantalla táctil.

El sistema de audio está desarrollado junto con Harman.

Lenovo apuesta por más opciones de personalización

La IdeaCentre AIO i también llegará en varios colores: Dreamy Violet, Radiant Coral, Zen Green, Chill Blue, Luna Grey y Cloud Grey.

Lenovo ofrecerá además un teclado y mouse inalámbricos Lenovo Essential Wireless Combo Gen 3 con colores coordinados para determinadas configuraciones.

La compañía enmarca estos lanzamientos dentro de su estrategia de integrar inteligencia artificial, diseño y personalización en una mayor variedad de dispositivos de consumo.