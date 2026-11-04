Incendio destruye aula y mobiliario escolar de IE n.° 64329 de Puerto Inca

Una nueva situación de incertidumbre se registra en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Seda Huánuco S.A.), luego de que dos altos funcionarios de la institución presentaran sus renuncias irrevocables en medio del creciente descontento ciudadano y las movilizaciones que exigen cambios en la administración de la empresa.

Renuncia del gerente general

Mediante una carta fechada el 2 de noviembre de 2026, el ingeniero Mirko Félix Jurado Dueñas presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente general de la EPS Seda Huánuco S.A., dirigida a Carlos Manuel Yáñez Lazo, presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

En el documento, el funcionario señala que su decisión responde a “razones estrictamente personales”. Asimismo, precisa que su último día de labores será el 5 de noviembre de 2026.

También renuncia la gerente de Operaciones

A esta dimisión se suma la presentada el pasado 27 de octubre por Analyn García Torres, quien se desempeñaba como gerente de Operaciones de la empresa.

En su comunicación, la funcionaria también formalizó su renuncia irrevocable, argumentando motivos de índole personal y/o profesional. Además, solicitó que se realicen los procedimientos correspondientes para la formalización de su salida y la entrega del cargo.

Renuncias en medio de la crisis institucional

La salida de ambos funcionarios se produce en un contexto de creciente tensión entre la población huanuqueña y la administración de Seda Huánuco. Las deficiencias en el abastecimiento de agua potable, los cuestionamientos por las tarifas del servicio y las demandas de construcción de una nueva planta de tratamiento han desencadenado movilizaciones ciudadanas que exigen el retiro de la intervención del OTASS.

En este escenario, las renuncias de dos cargos estratégicos de la empresa abren interrogantes sobre la continuidad de la gestión administrativa y operativa de Seda Huánuco, así como sobre las decisiones que adoptará el OTASS frente a las exigencias de la población.

Mientras tanto, los usuarios esperan que estos cambios no representen un nuevo periodo de inestabilidad institucional, sino que permitan encaminar soluciones concretas a la prolongada crisis del servicio de agua potable en Huánuco.