Huánuco: realizan operativo para evitar que escolares conduzcan motocicletas

Un lamentable incendio registrado durante la madrugada dejó completamente destruido un salón de clases, junto con todo su mobiliario escolar, de la institución educativa n.° 64329 de la ciudad de Puerto Inca, en la región Huánuco.

Tras conocer lo ocurrido, algunos padres de familia y exalumnos llegaron hasta el plantel para intentar sofocar las llamas; sin embargo, la falta de agua en el lugar impidió controlar el fuego y evitar mayores daños.

Aunque las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas, no se descarta que el incendio haya sido provocado por personas inescrupulosas. Corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones para determinar su origen y establecer responsabilidades.

SERIAS NECESIDADES

Este lamentable hecho agrava aún más la crítica situación que atraviesa esta institución educativa, donde estudian más de 400 alumnos de los niveles de primaria y secundaria, quienes enfrentan serias necesidades de infraestructura y falta de ambientes adecuados.

Uno de los sectores más afectados es el cuarto grado A de secundaria, cuyos estudiantes vienen desarrollando sus clases a la intemperie, situación que genera preocupación e indignación entre los padres de familia y la comunidad educativa.

A esta problemática se suma la proximidad de la culminación del año lectivo y la temporada de lluvias, condiciones que dificultan el desarrollo normal de las actividades académicas y ponen en riesgo la continuidad de las clases.

Los estudiantes y padres de familia cuestionan la falta de atención oportuna de las autoridades, particularmente de la municipalidad, ante las necesidades que desde hace tiempo presenta el plantel. Asimismo, expresan su preocupación porque, hasta el momento, no se habría registrado la presencia de autoridades regionales para constatar los daños y atender la emergencia.

La comunidad educativa exige una intervención inmediata de las autoridades locales y regionales para garantizar ambientes seguros, reponer el mobiliario perdido y brindar condiciones dignas para que los estudiantes puedan culminar satisfactoriamente el año escolar.

La educación de más de 400 niños y adolescentes no puede quedar en el abandono. Puerto Inca necesita respuestas urgentes y soluciones concretas.