La población de Huánuco acató masivamente un paro de 24 horas para exigir el retiro inmediato de la OTASS de la empresa Seda Huánuco. Los manifestantes denunciaron que, tras seis años de intervención, la entidad no ha solucionado la crisis de agua potable, agravada por cortes prolongados, deficiencias operativas y un avanzado deterioro de la infraestructura.

Durante las protestas de este 4 de noviembre, los ciudadanos bloquearon los principales accesos de la ciudad y marcharon hacia la sede de la EPS, donde se registraron enfrentamientos con la Policía. Las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenas para dispersar a la multitud, dejando a varios adultos mayores afectados que debieron ser atendidos de emergencia por el SAMU.

Además de la salida de la OTASSOTAS y su plana gerencial, el Frente de Lucha exige la construcción de una nueva planta de tratamiento, frenar los cobros excesivos de hasta S/ 300 y anular la instalación de nuevos medidores. Los dirigentes advirtieron que, si el Ministerio de Vivienda no atiende sus demandas, radicalizarán las medidas con un paro indefinido a nivel regional.