El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que no ha otorgado autorización para que vehículos tubulares presten servicios de transporte turístico en las dunas de Huacachina, ubicada en la provincia y región Ica.

El MTC recordó que la operación de estos vehículos está sujeta al cumplimiento de las condiciones y requisitos contemplados en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

Estas precisiones fueron realizadas por el sector durante una reunión con representantes de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), en la que se evaluaron los requisitos que deben cumplir los vehículos tubulares para operar.

“Estas condiciones técnicas y de seguridad tienen como finalidad proteger la vida e integridad de los usuarios, conductores y del público en general”, indicó la entidad a través de un comunicado.

El MTC señaló que el cumplimiento de estas disposiciones es indispensable para garantizar que el servicio se brinde de manera regular y bajo condiciones de seguridad.

Cabe recordar que, desde el último fin de semana, cerca de 300 vehículos tubulares retomaron sus actividades en las dunas de Huacachina.

El MTC señaló que las empresas y otros actores interesados tienen la posibilidad de presentar propuestas o iniciativas orientadas a modificar la normativa vigente. Estas serán analizadas por el sector de acuerdo con sus competencias en materia de transporte.