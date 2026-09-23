Ethel Pozo volvió a hablar sobre aspectos de su vida personal junto a Julián Alexander. En una reciente entrevista, la conductora reveló que ambos intentaron convertirse en padres, pero finalmente decidieron dejar de lado esa posibilidad debido a un motivo importante.

Ethel Pozo y Julián Alexander han construido una familia ensamblada junto a sus hijos de relaciones anteriores. La conductora tiene dos hijas de su anterior matrimonio con el fotógrafo Fernando Garabán, mientras que el productor tiene un hijo.

Pozo habló sobre la posibilidad de tener hijos con su esposo durante una entrevista en el podcast de Kenji Fujimori. Ante la pregunta sobre si le gustaría convertirse nuevamente en madre junto a su esposo, la conductora respondió que actualmente esa opción está descartada, aunque reconoció que ambos lo intentaron en tres oportunidades en el pasado.

“ Ya no, ya no, totalmente. Intentamos unas tres veces, pero no ”, sostuvo.

La conductora de ‘Sin +Q Decir’ explicó que, tras intentar tener un hijo juntos, ambos decidieron no continuar con el proceso. Según contó, sus respectivos hijos ya habían crecido y como pareja consideraron que no querían volver a atravesar nuevamente la etapa de crianza.

“ Después, en un momento, nos vimos y dijimos: ‘Oye, Dome ya se va a la universidad, Lua está a años de terminar el cole, Cris sigue… 19, 17 y va a cumplir 13, Cris. Entonces, ¿ya para qué volver a empezar?’. Entonces dijimos: ‘No, ¿ya para qué? Estamos bien así ’”, confesó.

Más adelante, Ethel Pozo habló sobre ‘Modo Pareja’, el proyecto digital que comparte con su esposo, Julián Alexander, quien se desempeña como director y es hermano de la productora Michelle Alexander. La presentadora resaltó que el espacio les permite intercambiar experiencias con otras parejas que pueden sentirse identificadas con sus historias y aseguró que ambos disfrutan de esta nueva etapa.

“Es lindo, me gusta. Creo que es algo genuino que le pasa a muchas parejas, que a veces nos gusta una cosa y a él no, que tenemos coincidencias, pero también… nadie tiene una relación perfecta, nadie tiene nada parecido a que todo el día estés feliz, pero en las diferencias y en la comprensión creo que está la clave. Lo estamos disfrutando mucho”, concluyó.