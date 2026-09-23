Durante una reciente edición de ‘América Hoy’, Rebeca Escribens sorprendió al disculparse públicamente con Christian Domínguez por haberlo llamado “adefesio”. La conductora reconoció que sus comentarios fueron excesivos y aclaró que, aunque el cumbiambero no es de su agrado, eso no justificaba que se refiriera a él de esa manera.

La polémica se originó durante la visita de Christian Domínguez y la Gran Orquesta Internacional al set del programa. Mientras participaba en una dinámica de canto, Janet Barboza bromeó sobre un posible retorno del artista a la conducción, comentario que provocó una reacción inmediata de Escribens.

“ El señor Christian Domínguez, si bien no me cae, conozco a sus padres. He trabajado con su sobrina; es mejor persona que tú. Conociendo a la familia de Christian Domínguez, a su padre, a su madre, yo no sé por qué eres el adefesio que eres, yo no sé qué pasó contigo. ¿Eres el menor, no? Te caíste de la cuna... tu mamá babea por ti, tu padre me hizo recordar al mío ”, expresó Rebeca.

Ante ello, Domínguez tomó el comentario con humor y resaltó la importancia de su vínculo familiar: “Trato de ser el mejor hijo del mundo... me entrego por completo a mi familia”.

Tras sus polémicas declaraciones, Rebeca Escribens decidió pronunciarse nuevamente y dirigirse a Christian Domínguez para referirse al momento que protagonizaron en televisión.

“ Escúchame, Christian Domínguez, que no me caigas no quiere decir que te voy a decir que eres un adefesio ”, sostuvo al inicio.

“ Salgo en TikTok y todos estos videítos. Miro y me doy asco, vergüenza, me repudio, yo misma me insulto ‘qué vieja’. De verdad, mil disculpas, Christian Domínguez. Que no me gusten ciertas conductas tuyas no quiere decir que te tenga que decir adefesio ”, añadió.

Posteriormente, Escribens habló de la relación del cumbiambero y Karla Tarazona: “ Karlita está bastante grande, sabe lo que hace. Y, por último, la vida es una y si quieren vivirla de esa manera, están felices los dos, perfecto ”.

Finalmente, la conductora invitó a dejar atrás lo sucedido y no descartó que ambos puedan volver a coincidir en algún proyecto televisivo en el futuro.