El director y periodista Gino Tassara presentó oficialmente su nueva película, “Amigo, por ahí no es”, cuyo estreno nacional está programado para este jueves 1 de octubre. Más allá de la expectativa por la ficción, Tassara aprovechó el encuentro con los medios para lanzar una profunda reflexión sobre la alarmante realidad que atraviesa la juventud en el país.

Para el realizador, el cine debe funcionar como un espejo social. Por ello, enfatizó que esta nueva comedia muestra un trasfondo sumamente crudo de la sociedad.

“Esta película es una comedia, pero aborda temas muy sensibles y urgentes. Vivimos en tiempos muy violentos, donde lamentablemente nuestros jóvenes no reconocen los límites”, advirtió de manera tajante Tassara. El director argumentó que la trama busca golpear la conciencia del espectador al exponer problemas cotidianos como la falta de rumbo y las falsas lealtades. “Ponemos sobre la mesa el peligro real de las drogas y la necesidad de rescatar el valor de la amistad verdadera en una sociedad que parece desensibilizada”, añadió.

La producción marca el esperado debut cinematográfico de la conocida creadora de contenido, modelo y cantante Miranda Capurro, quien comparte los roles principales junto a los jóvenes actores Jassir Yunis y Mathias Spitzer.

Durante la conferencia de prensa de la cinta, se resaltó el imponente reparto estelar que complementa esta historia, el cual incluye a destacadas figuras del entretenimiento como Haydeé Cáceres, Rossana Fernández Maldonado, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia, Tito Vega, Giuliana Muente, Fiorella Flores, Karla Medina y Carla Arriola.

Asimismo, se sumaron a la presentación nuevos rostros de la escena local como la tricampeona de surf Vania Torres, la conductora Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, Giulian Vallebuona, Milena Federici, Ana Claudia Pérez, Gerardo Fiedler y Gabriel González.

Por su parte Miranda Capurro, la protagonista, se mostró visiblemente emocionada por la oportunidad de salir de su faceta habitual y transmitir esta historia: “Estoy súper emocionada y quiero sentir toda esa adrenalina; estoy ansiosa de que el público vea el resultado de tanto esfuerzo previo al rodaje”.

Al ser consultada sobre los comentarios de los haters ante su debut cinematográfico, la protagonista respaldó la visión del director demostrando madurez: “El público tiene derecho a opinar, pero soy fiel creyente de que el trabajo habla por uno mismo. Quiero demostrarle a la gente que cualquiera que trabaje duro por un reto lo puede lograr”.

Con un elenco completo y una fuerte propuesta de concientización social, la comedia “Amigo, por ahí no es” llegará a todas las salas de cine del país este 1 de octubre, bajo la distribución de Cinecolor Films.