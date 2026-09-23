Pánico vivieron al menos 11 familias en el sector de Auquimarca, Chilca. Un fuerte ventarrón ocurrido la tarde del lunes, dejó sin techo a varias viviendas. Los afectados observaron con terror, como las calaminas que protegían su hogar volaron, los postes y los cables de electricidad también quedaron en el suelo y colgando. Algunos medidores terminaron en las chacras, dejando sin energía eléctrica a los afectados.

TESTIMONIO. “De pronto empezó a temblar todo, mi hijo estaba sentado en el sillón mirando la tele, cuando se inclinó la cómoda, lo tuve que jalar con fuerza sino hubiera terminado aplastado, la casa se quedó sin techo porque volaron las calaminas”, relató Doris Mendoza Crispín, que no recibió apoyo hasta ayer por la tarde, con el riesgo que vuelvan a registrarse los ventarrones. Los fierros que usan para colocar anuncios, volaron por su casa, jalando cables de electricidad, y el medidor de energía eléctrica también voló y acabó en las chacras. La mujer expende helado y su mercadería se malogró porque no había energía eléctrica para que funcione su congeladora. Es por ello que se fueron hasta Electrocentro para pedir que se restablezca el servicio.

El techo de calaminas del negocio de Eduardo Franco Salazar, terminó encima de la casa de su vecino, su local era grande y lo habían adecuado como para recreo camprestre, pero ayer su esfuerzo quedó a la intemperie. Pese a ello, ayer demandaban que solo se restablezcan el servicio de energía eléctrica, para comprar fierros y calaminar y volver a colocar sus techos, en vista que el personal de Defensa Civil de la comuna chilquense no llevó ninguna ayuda humanitaria hasta la tarde. Lo peor de todo es que no habían ni siquiera brigadistas que los apoyen.

El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de Chilca, César Ramos dijo que han identificado a 2 viviendas y 5 canchones más afectados, indicando que han perdido su ganado. Acotó que han atendido con ayuda humanitaria a dos familias y volverían por más.

El analista metereológico del Senamhi Junín, Juan Carlos Chuchón Ángulo manifestó que existe un aviso de fuertes ráfagas de viento que se registran hasta el 27 de setiembre. Son vientos que irán de 25 a 30 kilómetros por hora. Mencionó que antes de la lluvia, ocurren los vientos. Es por ello que demanda a las familias asegurar bien sus techos para evitar que sus viviendas queden desprotegidas. Por estos días habrán cielo con bastante brillo solar, calor intenso y no se descarta lluvias aisladas, por los pequeños ingresos de humedad.