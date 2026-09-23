Un nuevo acto de violencia vuelve a encender las alarmas en la provincia de Trujillo. Virgilio Asto García, un hombre de 71 años que postulaba a una regiduría de la Municipalidad del Centro Poblado de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza, fue encontrado sin vida en el sector El Bosque, en el distrito de Laredo.

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Hallazgo

De acuerdo con el portal Radar Informativo, el cuerpo de la víctima fue hallado el último lunes por su propia esposa. Los restos se encontraban dentro de un saco que fue abandonado en una acequia de la zona.

Trascendió que el fallecido habría realizado denuncias sobre presuntos cobros irregulares en un peaje alterno de la localidad. Sin embargo, las autoridades correspondientes deberán esclarecer las circunstancias y determinar el móvil de este deceso.

Exigen justicia

Amigos, vecinos y autoridades locales exigieron que la Policía Nacional del Perú (PNP) aclare este hecho y que este crimen no quede impune.

“Exijo a la Policía Nacional y al Ministerio Público una investigación profunda, objetiva y transparente. Este hecho [por el asesinato] no puede quedar en la impunidad. La familia merece la verdad, su pueblo merece respuestas y Virgilio Asto García merece justicia”, manifestó a través de sus redes sociales Sergio Vílchez Neira, alcalde en licencia del distrito de Laredo.