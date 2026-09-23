Durante la Semana de Representación, el senador por la región Ica, Rafael Yamashiro, sostuvo una reunión con el jefe de la Unidad Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en Ica, Humberto Lozada, para conocer los avances de las obras destinadas a la protección de la ciudad y las acciones previstas frente a un eventual escenario asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Trabajos de prevención

Durante el encuentro se revisó el avance de la Solución Integral de la Quebrada Cansas, particularmente de los trabajos desarrollados en la parte alta y media de la quebrada, así como las intervenciones ejecutadas en Chanchajalla–La Tinguiña.

También se abordaron las obras de protección de los ríos Chico y Matagente, además de los principales puntos críticos identificados en la región. En el caso del río Matagente, las intervenciones corresponden a la provincia de Chincha.

Yamashiro señaló que el responsable de la ANIN en Ica explicó las intervenciones que viene desarrollando la institución como parte de las acciones de protección de la ciudad. Según indicó, existe un avance en materia de inversión; sin embargo, consideró que estas intervenciones deben ser evaluadas frente a escenarios extraordinarios que eventualmente puedan presentarse durante un periodo asociado al Fenómeno El Niño.

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la situación de las franjas marginales del río Ica, particularmente en sectores de la zona urbana donde existen ocupaciones que forman parte de una problemática que, según el senador, se repite en diferentes puntos.

Al respecto, Yamashiro sostuvo que, ante una eventual emergencia, la prioridad debe ser poner a buen resguardo a la población. Señaló además que las responsabilidades políticas o penales, en caso correspondan, deberán determinarse posteriormente y de acuerdo con las investigaciones respectivas.

El senador también planteó la necesidad de complementar la intangibilidad de los cauces de las quebradas con mecanismos que permitan una intervención inmediata cuando se produzcan ocupaciones de estos espacios.

Según explicó, los cauces de las quebradas cumplen una función dentro del sistema de defensa de la ciudad, por lo que una eventual ocupación o invasión de estos terrenos podría incrementar la exposición de la población ante un escenario de emergencia.

Otro aspecto señalado durante la reunión fue la situación de las ocupaciones que se han producido históricamente en determinados sectores. Yamashiro sostuvo que debe buscarse una solución que permita abordar estos casos sin que la ocupación de terrenos termine convirtiéndose en un beneficio económico o político.

En la reunión también participó Alfredo Sotil Delgado, gerente de la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI).

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