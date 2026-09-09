Las obras de la denominada Solución Integral Quebrada Cansas alcanzan un avance de 53.34 % en Ica, según información presentada durante una reunión entre representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y funcionarios vinculados a la gestión del riesgo de desastres. La intervención está orientada a reducir los efectos que podrían generar las lluvias intensas y la activación de quebradas ante escenarios asociados al Fenómeno El Niño.

Defensa contra huaicos

El proyecto contempla 22 diques transversales y 10 pozas de disipación y almacenamiento, además de trabajos de encauzamiento y protección en los sectores de Cansas, Loma Larga y Chanchajalla. De acuerdo con la información técnica, estas estructuras están diseñadas para retener materiales sólidos, disminuir la fuerza de los flujos y conducir el agua de manera controlada. La población considerada como beneficiaria directa asciende a 24,213 habitantes.

Durante la reunión también se abordaron las condiciones de riesgo existentes en la zona y las medidas de preparación que corresponden a las diferentes instituciones. El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Ica señaló la necesidad de mantener acciones preventivas y coordinación entre las autoridades, principalmente ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas que puedan afectar sectores vulnerables.

Con poco más de la mitad de la intervención ejecutada, aún resta cerca del 47 % del proyecto para alcanzar su culminación. Mientras continúan los trabajos, las autoridades deberán mantener las medidas de prevención y preparación frente a posibles emergencias, debido a que las obras forman parte de un sistema que todavía se encuentra en proceso de ejecución y cuyo funcionamiento integral dependerá de la culminación de sus diferentes componentes.

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