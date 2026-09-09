La Dirección Regional Agraria de Ica desarrolló los días 3 y 4 de setiembre el taller presencial “Formación Básica de Capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres del Sector Agrario y de Riego”, realizado en el auditorio de la institución.

Sector agrario

La actividad, promovida por la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (ODNGRD) del MIDAGRI, tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de profesionales y servidores vinculados al sector agrario frente a fenómenos adversos como lluvias intensas, sequías, heladas y otros eventos que pueden afectar la producción y la seguridad alimentaria.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector agrario y de riego, el formato ECDANSAR y las actividades de emergencia del PP 0068, contribuyendo a mejorar la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

“De esta manera, la Dirección Regional Agraria de Ica reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una gestión preventiva y articulada para proteger las actividades productivas y a los agricultores de la región”, señaló la DRA Ica.

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