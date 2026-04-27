El sector agrario de Ica enfrentará dos retos importantes en 2026. Mientras que la alerta de El Niño Costero incrementa los riesgos climáticos para la actividad agrícola, el alza internacional en el precio de los fertilizantes encarecería los costos de producción. Esto es clave porque el agro en Ica concentra el 19% del empleo y explica el 14.5% del PBI.

Riesgo climático

Según el Cenepred, entre abril y junio, el 23% de la superficie agrícola regional se encuentra en riesgo alto o muy alto de inundación. Si bien esta exposición es menor que otras regiones como Lambayeque (76%) y La Libertad (34%), se encuentra por encima del promedio nacional (17%).

Durante El Niño Costero 2023, el valor de la producción la agrícola en la región creció 14.4%, en contraste con la caída registrada a nivel nacional (-3.6%) y en regiones costeras como Lambayeque (- 15.7%) y La Libertad (-7.6%). Asimismo, las agroexportaciones de Ica crecieron 29% ese año. No obstante, la experiencia en Ica también sugiere un posible efecto rezagado. En 2024, la producción agrícola regional cayó 5.7%, principalmente por la contracción de 22% en la uva, tras el adelanto de cosechas a fines de 2023 e inicios de 2024 ante riesgos climáticos asociados al Niño Costero. En contraste, ese mismo año, la producción agrícola creció 23.8% en Lambayeque y 18.3% en La Libertad.

A este riesgo climático se suma la alta exposición de Ica al encarecimiento internacional de los fertilizantes. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2024, el 65.4% de los productores de la región empleó fertilizantes, por encima del promedio nacional (54.6%).

Entre estos insumos, destaca la urea. En 2025, fue el principal fertilizante importado por el país, con 357 mil toneladas por US$ 156 millones. En los últimos meses, su precio internacional ha aumentado con fuerza, en medio de tensiones en Medio Oriente que han alterado el comercio global.

Además, entre febrero y marzo de 2026, la urea cotizó en promedio a US$ 570 por tonelada, 48% más que en el mismo periodo de 2025. En abril, el precio alcanzó un promedio de US$ 756 por tonelada, el nivel más alto registrado desde abril de 2022, cuando los precios también se elevaron por la guerra entre Rusia y Ucrania.

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