El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, llegó al distrito de Huancano para liderar una mesa de trabajo en la que se evaluaron los avances del proyecto Boulevard del Alfajor, una obra considerada estratégica para fortalecer la actividad turística y comercial de esta localidad.

Avance de obra

Durante la reunión, el burgomaestre provincial señaló que el equipo de la Municipalidad Provincial de Pisco viene realizando el seguimiento de la obra, debido a que el proyecto constituye un atractivo importante dentro de la ruta turística de la provincia.

La construcción del Boulevard del Alfajor se inició durante la primera semana de julio, con una inversión superior a los S/3,3 millones y un plazo de ejecución de 120 días calendario. La obra busca mejorar el entorno urbano de Huancano y poner en valor la tradición de este distrito en la elaboración artesanal de alfajores.

El proyecto contempla la construcción de un pórtico de ingreso, veredas, escaleras, muros de contención, sardineles, pérgolas, áreas verdes, iluminación, mobiliario urbano y servicios higiénicos, además de otros componentes destinados a renovar este espacio público.

Las autoridades destacaron que, Huancano cuenta con potencial turístico debido a su tradición en la elaboración de alfajores, su gastronomía y sus atractivos naturales. En ese sentido, se señaló que el nuevo boulevard busca contribuir a dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades para los emprendedores y comerciantes de la zona.

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