La región Ica fue protagonista de la feria “Más Cerca de Ica”, desarrollada en la Plaza Mayor de Lima, donde productores, artesanos, vitivinicultores y representantes del sector turismo exhibieron lo mejor de su oferta ante autoridades nacionales y público en general.

Identidad local

La actividad se realizó con la presencia del presidente de la República, José Jeri, y de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, quienes recorrieron los distintos stands instalados en el corazón de la capital. Durante la visita, las autoridades pudieron conocer de primera mano productos emblemáticos como piscos, vinos, dulces tradicionales y artesanías elaboradas en la región.

La región Ica tuvo su participación tras las gestiones del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, así como del director regional de Comercio Exterior y Turismo, Gustavo Huerta Escate. Según se informó, la feria tuvo como objetivo generar espacios de promoción para los emprendedores iqueños y fortalecer la visibilidad de la región a nivel nacional.

Además de los productos agroindustriales y artesanales, la feria incluyó la participación de agencias de viaje que promovieron los principales destinos turísticos de Ica, destacando el potencial del sector como motor económico regional.

En tanto, los tradicionales Alfajores Vásquez, procedentes del distrito de Huáncano, en la provincia de Pisco, participaron en la feria que se desarrolla en la Plaza de Armas de Lima en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Este emprendimiento familiar es liderado por la señora Carmela Vásquez, quien preserva una tradición de más de 150 años en la elaboración de alfajores artesanales, preparados de forma manual y bajo recetas transmitidas de generación en generación.

La calidad y el sabor de estos productos reflejan el esfuerzo, la identidad y el legado cultural del distrito de Huáncano y de la provincia de Pisco.

