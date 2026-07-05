Con la colocación de la primera piedra, la Municipalidad Provincial de Pisco dio inicio a la construcción del Boulevard del Alfajor en el distrito de Huancano, una obra que busca mejorar el entorno urbano y fortalecer el turismo en una localidad reconocida por la producción artesanal de este tradicional dulce.

Potencial turístico

El proyecto demandará una inversión superior a S/ 3,3 millones y tendrá un plazo de ejecución de 120 días calendario. La obra comprende la construcción de un pórtico de ingreso, veredas, escaleras, muros de contención, sardineles, pérgolas, áreas verdes, iluminación, mobiliario urbano, servicios higiénicos y otros elementos destinados a renovar este espacio público.

Durante la ceremonia, el alcalde distrital de Huancano, Julio Aurelio Rojas, destacó que el proyecto es resultado de varios años de gestiones y del trabajo conjunto entre la municipalidad distrital y la Municipalidad Provincial de Pisco para obtener el financiamiento y culminar los estudios técnicos necesarios.

Por su parte, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, señaló que la obra forma parte de una estrategia para impulsar el turismo en toda la provincia y diversificar la oferta de destinos más allá de Paracas. Indicó que Huancano posee un importante potencial turístico por su tradición en la elaboración de alfajores, su gastronomía y sus atractivos naturales, por lo que el nuevo boulevard contribuirá a dinamizar la economía local y atraer visitantes.

Vecinos del distrito manifestaron que la obra representa una oportunidad para fortalecer el comercio y promover la identidad de Huancano como uno de los principales productores de alfajores de la región.

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