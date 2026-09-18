El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó mediante el Decreto Supremo N.° 185-2026-EF una transferencia de S/ 165 millones a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para financiar la continuidad de la ejecución física y la protección de la Solución Integral Quebrada Cansas, una de las principales obras de prevención que se desarrolla en la región.

Obra con avance del 53%

Estos recursos permitirán mantener el desarrollo de los trabajos en la quebrada Cansas/Chanchajalla, orientados a reducir las condiciones de riesgo asociadas a su activación y a las intensas precipitaciones. Actualmente, la intervención registra un avance actualizado de 53.80%, consolidando el progreso de una infraestructura diseñada para atender escenarios de avenidas extremas en el distrito de La Tinguiña.

La asignación presupuestal cobra especial relevancia ante el escenario previsto para el Fenómeno El Niño 2026-2027, debido a que la norma establece que los recursos destinados al proyecto serán utilizados para continuar su ejecución física y garantizar su protección frente al peligro inminente asociado a intensas precipitaciones pluviales.

De esta manera, la intervención contempla un sistema integral de infraestructura que permitirá seguir avanzando en medidas destinadas a controlar los efectos de los flujos provenientes de la quebrada, reducir su impacto y disminuir la exposición de la población ubicada en las zonas vulnerables.

Con este respaldo presupuestal, ANIN continuará desarrollando la Solución Integral Quebrada Cansas fortaleciendo una intervención estratégica para la prevención en Ica y contribuyendo a que el territorio cuente con mejores condiciones para afrontar eventuales escenarios de lluvias intensas asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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