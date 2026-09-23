Un operativo policial permitió rescatar a una pareja que permanecía secuestrada y detener a cinco presuntos integrantes de la banda ‘Los Gallegos del Sur’. La intervención se realizó en el distrito de Imperial, provincia de Cañete, en Lima.

La intervención policial se activó tras la alerta de un ciudadano, quien informó a la PNP que había observado a varios sujetos armados interceptar a un hombre y una mujer en la vía pública para luego obligarlos a subir a un vehículo.

A partir de esta alerta, los agentes desplegaron un operativo de seguimiento con apoyo de cámaras de seguridad y drones. De esta manera, lograron localizar el inmueble donde se encontraban las víctimas, en la referida localidad de Cañete.

Tras ubicar el inmueble, agentes de la Unidad de Emergencia Cañete-Yauyos ingresaron al predio y lograron poner a salvo a las víctimas. Durante la intervención, también fueron detenidos cinco presuntos secuestradores.

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter), los cinco intervenidos, todos de nacionalidad venezolana, serían integrantes de la banda criminal ‘Los Gallegos del Sur’, según informó la institución en un comunicado.

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego, dos cacerinas y 90 municiones. Asimismo, encontraron una granada de guerra y dos vehículos que estarían vinculados con el secuestro.

Los cinco intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley. Según el Mininter, “mientras continúan las investigaciones destinadas a determinar su grado de participación y establecer si existen otros involucrados en este hecho delictivo”.

La Policía Nacional resaltó, a través de sus redes sociales oficiales, el resultado del operativo desplegado en Cañete, que permitió rescatar “sanas y salvas” a las dos personas que habían sido secuestradas.

De acuerdo con medios locales, las dos víctimas serían ciudadanos venezolanos que se dedicaban al préstamo de dinero.

🚨🇵🇪 #Cañete | ¡INTELIGENCIA QUE SALVA VIDAS!

La rápida acción de la PNP permitió ubicar y rescatar sanas y salvas a dos personas secuestradas en Imperial. Cinco presuntos secuestradores fueron detenidos en flagrancia.

Durante la intervención se incautó una pistola calibre .380,… pic.twitter.com/xqsgWsRPOs — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 23, 2026