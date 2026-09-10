El Gobierno declaró en reorganización al Ministerio de Salud (Minsa) por un plazo de 90 días calendario, con el propósito de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como definir medidas de reforma. La disposición fue oficializada en el diario oficial El Peruano.

Durante los primeros 60 días, la Oficina de Organización y Modernización deberá presentar al Despacho Ministerial un informe sobre la situación del sector. Al cumplirse los 90 días, deberá entregar un segundo documento con las medidas de reforma propuestas y una nueva estructura orgánica para el Minsa. Las conclusiones deberán ser consensuadas previamente con los órganos de Alta Dirección.

El proceso será financiado con el presupuesto institucional del propio ministerio y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. Además, las unidades del Minsa, sus programas y organismos adscritos deberán brindar asistencia técnica y atender los requerimientos vinculados con la reorganización.

Reducción de personal

El ministro de Salud, Luis Dyer, explicó que la reorganización no contempla una reducción general de trabajadores, sino una revisión de la estructura administrativa para eliminar duplicidades y evaluar la posible fusión de áreas.

Dyer puso como ejemplo al Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), que cuenta con unos 622 trabajadores, y a otra dependencia con aproximadamente 820 empleados. Según indicó, ambas estructuras serán revisadas.

El titular del Minsa aseguró que médicos, enfermeros y demás trabajadores asistenciales no serán afectados por una reducción. Sin embargo, señaló que se evalúan los contratos por locación de servicios debido al incremento de este tipo de vínculos.