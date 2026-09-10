La seguridad vial continúa siendo un desafío en el Perú. Durante 2025 se registraron 3.428 muertes por siniestros de tránsito a nivel nacional, según cifras de la Policía Nacional del Perú recopiladas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ese mismo año se contabilizaron 88.243 siniestros de tránsito y 55.329 personas lesionadas, de acuerdo con el registro oficial.

En ese contexto, especialistas de Mitsubishi Motors Perú, marca representada por Astara, difundieron una serie de recomendaciones orientadas a reducir riesgos durante la conducción nocturna, cuando la visibilidad es menor y algunos peligros pueden ser detectados con menor anticipación.

Adaptar la velocidad a la visibilidad

Respetar el límite máximo permitido no siempre resulta suficiente durante la noche. La velocidad también debe adecuarse a las condiciones de iluminación, el tipo de vía, la presencia de curvas y el nivel de visibilidad disponible.

Reducir la velocidad en carreteras poco iluminadas o desconocidas proporciona un mayor margen para detectar obstáculos y reaccionar ante una situación inesperada.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado previamente que buena parte de los siniestros está relacionada con el comportamiento de los usuarios de las vías, entre ellos la imprudencia, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

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Utilizar correctamente las luces del vehículo

Las luces altas pueden ampliar el campo visual en carreteras oscuras, pero deben emplearse sin deslumbrar a otros conductores.

Al aproximarse a un vehículo que circula en sentido contrario o al acercarse por detrás a otra unidad, corresponde utilizar luces bajas.

En presencia de neblina también resulta recomendable emplear luces bajas y, cuando el vehículo disponga de ellos, faros antiniebla. Las direccionales deben utilizarse con anticipación para advertir cambios de carril y giros.

Evitar mirar directamente luces intensas

Los faros de otros vehículos pueden provocar un deslumbramiento temporal durante la conducción nocturna.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan no fijar directamente la mirada en la fuente de luz, mantener la trayectoria y disminuir progresivamente la velocidad.

Las marcas de la vía pueden utilizarse como referencia hasta recuperar una visión adecuada. Mantener limpio el parabrisas por dentro y por fuera también contribuye a reducir reflejos.

Reconocer las señales de cansancio

Bostezos frecuentes, párpados pesados, dificultad para concentrarse o problemas para recordar los últimos kilómetros recorridos pueden ser señales de somnolencia.

Cuando aparecen estos síntomas, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro y descansar antes de continuar.

El MTC también incluye entre sus recomendaciones generales de seguridad vial evitar conducir cuando el conductor se encuentra cansado.

Evitar el celular y otras distracciones

Manipular el teléfono móvil, modificar la ruta del navegador o realizar ajustes en la pantalla del vehículo mientras se conduce desvía la atención de la vía.

Por ello, conviene configurar previamente la ruta, seleccionar música y realizar otros ajustes antes de iniciar el recorrido.

Mantener la atención en el tránsito permite identificar peatones, señales, vehículos y obstáculos con mayor anticipación, especialmente en horarios con menor iluminación.

Cinturón de seguridad para todos los ocupantes

Los especialistas también recuerdan que todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad, independientemente de si viajan en la primera, segunda o tercera fila del vehículo.

Mitsubishi Motors Perú indicó que estas recomendaciones forman parte de su iniciativa #PonteLaBlanquirroja, orientada a promover prácticas de conducción responsable entre los automovilistas.