Perú destacó en la XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB 2026), realizada en São Paulo, Brasil, donde los cuatro escolares que representaron al país lograron medallas y dejaron una destacada actuación internacional.

La delegación peruana estuvo integrada por Favio Flores Vílchez, quien obtuvo la medalla de oro; Camila Calle Rivera y Andrea Barboza Sotomayor, ganadoras de medallas de plata; y Grecia Díaz Salguero, quien consiguió la medalla de bronce. Los cuatro estudiantes pertenecen al colegio Saco Oliveros.

Los escolares clasificaron a la competencia internacional tras ocupar los primeros lugares en la Olimpiada Peruana de Biología, organizada por la Universidad Ricardo Palma. Con cuatro medallas, Perú superó su resultado de 2025, cuando obtuvo una de plata y tres de bronce.

El logro más destacado fue el oro de Favio Flores Vílchez, de 17 años y estudiante de quinto de secundaria , quien cuenta con una trayectoria en competencias de Biología y Matemática.

En 2025 ganó el primer lugar en la Olimpiada Peruana de Biología y en 2026 volvió a destacar al ocupar el primer puesto en la carrera de Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

La XIX OIAB se desarrolló del 30 de agosto al 5 de setiembre en el Instituto Butantan de São Paulo y reunió a 57 estudiantes de 16 países.

Los participantes afrontaron pruebas teóricas y experimentales en distintas áreas de las ciencias biológicas, en una competencia que permitió a la delegación peruana demostrar el nivel y potencial de sus jóvenes talentos científicos.