Del viernes 25 de septiembre al viernes 2 de octubre, Ica reúne a cerca de 800 escolares de Ayacucho, Huancavelica y la región anfitriona, quienes participan en la etapa macrorregional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026.

Talento deportivo

La jornada deportiva inició con las competencias de paleta frontón, tenis de campo, tenis de mesa y ajedrez, disciplinas en las que los estudiantes demostraron su talento, disciplina, esfuerzo y los valores que fortalecen el deporte escolar.

El lunes 28 se iniciaron las competencias de atletismo y paraatletismo (categorías A, B y C) en la pista atlética del colegio San Luis Gonzaga de Ica, las cuales concluirán el miércoles 30.

Paralelamente, en otros escenarios deportivos, los estudiantes compiten en vóley, futsal, fútbol (damas y varones) y básquet. Por su parte, el jueves 1 de octubre, los escolares de Ayacucho, Huancavelica e Ica competirán en la disciplina de natación.

“Los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026, más que una competencia deportiva, son un espacio fundamental para promover el deporte, fortalecer los valores y brindar a los estudiantes de estas tres regiones la oportunidad de demostrar su esfuerzo, compromiso y talento en cada una de las disciplinas”, destacó Gisela Aparcana Ramos, presidenta del Consejo Regional del Deporte de Ica (IPD).

Asimismo, detalló que Ica es sede de la etapa macrorregional (Macro Región 6) y que los JEDPA 2026 fomentan hábitos de vida activa y saludable. Además, promueven la igualdad de oportunidades y la inclusión de estudiantes con discapacidad, visibilizando el talento estudiantil y fortaleciendo la identidad de las comunidades educativas.

Clasificados a la etapa nacional

Entre las primeras clasificadas a la etapa nacional en atletismo destaca Kendal Saavedra Chávez, de la I. E. P. Nuevo Horizonte del distrito de Parcona (Ica), quien logró la victoria en los 60 metros planos (categoría A femenina).

Kendal Saavedra Chávez

Por su parte, la delegación de Huancavelica demostró un alto nivel de resistencia en la marcha atlética de 5 km (5000 metros): Rubén Onoc Méndez (categoría B) y Jennifer Borda Villantoy (categoría C), ambos del colegio Víctor Gamarra Ayala del distrito de San Pedro de Coris (Churcampa), aseguraron su pase a la etapa nacional.

Clasificados en marcha atlética 5k Jennifer y Rubén

A ellos se suman Danitza Reymundo Sedano y Bitman Capani Enríquez, ambos de la categoría B y representantes de la región Huancavelica, quienes clasificaron a la fase nacional en la prueba de 2000 metros planos.

La etapa macrorregional de los JEDPA 2026 culminará el viernes 2 de octubre con las finales de básquet y natación.

Danitza Reymundo Sedano

Bitman Capani Enríquez

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