Con entusiasmo y espíritu competitivo, cientos de escolares de toda la región dieron inicio a la etapa regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, un evento que reúne a delegaciones de distintas provincias en torno al deporte y la inclusión.

Talento en menores

Las competencias se desarrollan en el estadio José Picasso Peratta, donde los estudiantes participan en disciplinas como atletismo, carreras de 100 metros, salto largo, entre otras. Los jóvenes atletas visten los uniformes de sus respectivas instituciones educativas.

Durante las primeras jornadas, se ha podido ver la emoción en los rostros de los escolares, quienes compiten con disciplina, respeto y pasión, llevando en alto el nombre de sus colegios y de sus provincias. Al cierre de cada competencia, los ganadores fueron reconocidos con medallas en medio de aplausos y muestras de compañerismo.

Los Juegos Escolares continuarán desarrollándose en diferentes sedes de la región con pruebas en múltiples disciplinas deportivas. Para muchos estudiantes, este torneo representa una de las pocas oportunidades de demostrar su talento a nivel regional y de vivir una experiencia formativa a través del deporte.

