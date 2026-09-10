Un padre de familia perdió trágicamente la vida al caer con su motocicleta en un canal de riego que corre paralelo a la avenida Los Ángeles en el distrito de Calana.

El accidente ocurrió a las 20:30 horas aproximadamente, metros más arriba del Canal Municipal o en la parte posterior del hospital Daniel Alcides Carrión de Essalud.

SAMU confirmó deceso

El varón quien fue identificado como Doriam Ticona Chino (41) se encontraba manejando su motocicleta pistera de placa 1336-9Z cuando por causas que son materia de investigación se despistó y cayó al canal de riego con agua en ese momento.

Pobladores ayudaron a rescatarlo y convocaron a miembros de la Policía Nacional. Paramédicos del Servicio Atención Médica de Urgencia (SAMU), que arribó a la zona, certificó que se encontraba sin signos vitales. Su cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Central de Tacna.

Excesiva velocidad

La motocicleta fue trasladada hasta la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito para determinar las circunstancias del despiste con subsecuente muerte.

Según indicaron los testigos, el motociclista circulaba a excesiva velocidad por una zona donde existe escasa iluminación. Esto habría contribuido a que se despistara y cayera al canal. Por el golpe habría perdido el conocimiento y habría terminado ahogado, señalaron.

Ticona Chino vivía en la asociación de vivienda Mirador del Intiorko manzana 107 lote 05 y dejaría dos niños en la orfandad.