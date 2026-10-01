El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli Ruiz, aseguró que el sifón número 3 del Proyecto de Especial Chavimochic (PECh) estará listo el próximo año. Agregó que se ha programado que esta obra se desarrolle a lo largo de 50 semanas.

VER MÁS| La Libertad: Desarticulan presunta banda criminal “Los Parqueros del Jota”

Vinelli precisó que el contrato que se firmará con Canadá, a cargo de los trabajos, implica que ese país corra con el diseño y ejecución de la referida infraestructura. “Ello representa una inversión de 144 millones de soles, sin Impuesto General a las Ventas”, indicó.

También informó que este sifón constituye pieza importante para la distribución del agua en Chavimochic.

Como se recuerda, las obras en el PECh están paralizadas desde diciembre de 2016.