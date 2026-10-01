Atlético Chanchamayo volvió a empatar en casa. “Playita” igualó 1-1 con Centro Estudiantil San Agustín (CESA) en San Ramón, en un encuentro que tuvo al conjunto local como protagonista durante buena parte del partido.

En el primer tiempo, los selváticos generaron varias ocasiones, pero la falta de precisión impidió que abrieran el marcador. A los 20 minutos, Jeferson Díaz tuvo una clara oportunidad y luego Álvaro Parra tampoco pudo definir. A los 42’, Bernie Chávez quedó frente al arco, pero desperdició una ocasión inmejorable. Jerssy Yupanqui respondió bien bajo los tres palos de CESA y sostuvo a su equipo.

En la segunda mitad, Atlético Chanchamayo mantuvo la presión y a los 77 minutos Edson Vezgas, recién ingresado, marcó el 1-0. CESA adelantó sus líneas en busca del empate y encontró premio cuando Juan Hurtado apareció en el tiempo añadido para poner el 1-1. El conjunto huancaíno insistió en los minutos finales y aprovechó un descuido defensivo para evitar la derrota.