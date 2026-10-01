La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) intervino la Institución Educativa Latino luego de que familiares de un estudiante denunciaran un presunto caso de violencia escolar que habría incluido amenazas con un arma de fuego y una manopla metálica.

El hecho habría ocurrido el sábado 26 de septiembre, cerca de las 10:50 de la mañana. Según la denuncia, el menor fue abordado por tres sujetos, entre ellos un estudiante del plantel, quienes presuntamente lo rodearon y lo amenazaron utilizando una manopla metálica. Además, uno de ellos habría mostrado un arma de fuego que llevaba dentro de un morral.

De acuerdo con la versión de los familiares, las amenazas estarían relacionadas con una declaración del menor, quien habría señalado haber observado a los involucrados consumiendo sustancias prohibidas en los alrededores del colegio.

Ante lo ocurrido, el tío del estudiante pidió la intervención de la UGEL y de la dirección de la institución educativa, además de solicitar que se determinen responsabilidades y se adopten medidas contra quienes resulten involucrados.

Como respuesta, la UGEL dispuso acciones de intervención en el plantel para verificar la aplicación de los protocolos de convivencia y atención ante casos de violencia escolar. También se busca determinar si existieron deficiencias en las medidas de seguridad y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

El caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias de la denuncia y determinar las acciones que correspondan.