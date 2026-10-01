En una jornada marcada por la alta competencia, la delegación de la Policía Nacional del Perú (PNP) se coronó campeón absoluto de la Etapa Regional de los XXIV Juegos Deportivos Nacionales Laborales 2026. El certamen, que congregó a más de 400 deportistas en la Ciudad Blanca, cerró su telón dejando claro el gran nivel competitivo.

La PNP tuvo que batallar palmo a palmo para quedarse con el oro general, superando a duros rivales. En este evento participaron además la Municipalidad Provincial de Arequipa, el INPE, el Colegio Militar Francisco Bolognesi, la Municipalidad Distrital de Sachaca, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Colegio Mercedario San Pedro Pascual, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, el Ejército del Perú y la Municipalidad Distrital de Yanahuara.

La ceremonia de premiación se realizó ayer miércoles 30 de septiembre en el Auditorio del Colegio Químico Farmacéutico, ubicado en Av. Goyeneche 117, frente al Hospital Goyeneche.

En detalle, la PNP se llevó el título en voleibol damas, fútbol 6 damas, fútbol 6 varones, fútbol varones libre y fútbol varones máster. Con ello, se consagró campeón absoluto. Mientras que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa obtuvo las medallas de oro en voleibol mixto y fútbol 6 varones máster.

Con estos resultados, la PNP consiguió la representación de Arequipa para la Etapa Nacional, la cual se disputará del 18 al 22 de noviembre.

PNP es campeón en la Etapa Regional de los XXIV Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2026, en Arequipa. Foto: Entretiempo.