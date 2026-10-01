Cuatro integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos preliminarmente en Huancayo por sus presuntos vínculos con la banda denominada “Los Apretadores”, investigada por supuestos actos de extorsión y otras actividades ilícitas.

Los intervenidos fueron identificados como el comandante PNP David Ramírez Panta, el ST3 PNP Héctor Lirio Chinchay (57), el S2 PNP Jean Pawelcyk Aguirre (31) y el S3 PNP Luis Huaroc Elizarbe. Según la información proporcionada, permanecen detenidos en instalaciones de la Divincri de Huancayo.

Investigación apunta a presuntos pagos a policías

La detención se produjo como parte de la denominada “Operación Teo”, desarrollada por efectivos del Grupo Especial contra el Crimen (Grecc) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Entre los elementos incorporados a las pesquisas figura la declaración de Jesús Laos Pérez (32), señalado como presunto integrante de la organización. De acuerdo con la información del caso, Laos manifestó haber entregado a policías cantidades que iban desde S/500 hasta S/6.000.

La investigación también incluye mensajes atribuidos al presunto cabecilla de la organización y declaraciones de testigos. Estos elementos son materia de investigación y deberán ser evaluados por las autoridades competentes para establecer las responsabilidades individuales.

Policías habrían brindado seguridad a investigados

Las pesquisas sostienen que los policías Héctor Lirio, Jean Pawelcyk Aguirre y Luis Huaroc presuntamente habrían cumplido funciones de seguridad o “chalecos” para Jesús Laos. La información proporcionada también señala que estas actividades habrían sido conocidas por el comandante David Ramírez.

Asimismo, se investiga el uso de una pistola que pertenecería al agente Luis Huaroc. La participación y responsabilidad de cada uno de los detenidos deberá determinarse durante el proceso fiscal y judicial.

Investigan apropiación de camionetas

Según la investigación, la presunta organización operaba mediante la empresa constructora JF y M, con la que habría captado inversionistas y posteriormente se habría apropiado de vehículos.

Las pesquisas señalan que una de las víctimas habría entregado hasta S/100.000 y que la organización presuntamente se apoderó de 34 camionetas, algunas de las cuales habrían sido comercializadas en Lima y Pucallpa.

Entre las evidencias también aparecen mensajes intimidatorios dirigidos a una víctima, incluidos textos con amenazas contra ella y su familia y referencias a supuestos contactos dentro de una comisaría.

Los cuatro policías se encuentran bajo detención preliminar, por lo que las imputaciones descritas forman parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad.